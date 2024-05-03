Белгородские «Алые паруса» мэрия хочет признать банкротом, но заседание пока отложили

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Мэрия Белгорода обратилась в арбитражный суд региона с заявлением о признании ООО
«Спортивно-развлекательный центр „Алые паруса“» несостоятельным (банкротом). Заявление было подано ещё 1 марта.
Однако судебное разбирательство в итоге отложили. В качестве причины указан тот факт, что не было «доказательства надлежащего извещения должника», а также есть «необходимость исследования дополнительных доказательств».
В итоге рассмотрение отложили на 30 мая.