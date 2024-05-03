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Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Мэрия Белгорода просит признать банкротом «Алые паруса»

Белгородские «Алые паруса» мэрия хочет признать банкротом, но заседание пока отложили

3 мая 2024, 11:04
Фото: 1MI

Мэрия Белгорода просит признать банкротом «Алые паруса»

Заявление от городской администрации поступило ещё в марте. Мэрия просит признать банкротом ООО «Спортивно-развлекательный центр „Алые паруса“». Судебное разбирательство пока отложили.

Мэрия Белгорода обратилась в арбитражный суд региона с заявлением о признании ООО
«Спортивно-развлекательный центр „Алые паруса“» несостоятельным (банкротом). Заявление было подано ещё 1 марта.

Однако судебное разбирательство в итоге отложили. В качестве причины указан тот факт, что не было «доказательства надлежащего извещения должника», а также есть «необходимость исследования дополнительных доказательств».

В итоге рассмотрение отложили на 30 мая.

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