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Суд

Иск о признании Старооскольского хлебокомбината банкротом признали обоснованным

5 февраля 2024, 10:27
Фото: 1MI
Суд

Белгородский суд ввёл процедуру наблюдения на старооскольском хлебокомбинате

Временным управляющим назначили Айдара Бариева. Процедура наблюдения введена до 1 июля, следует из документов Арбитражного суда Белгородской области.

Суд признал заявление регионального УФНС о признании ООО «Старооскольский хлебокомбинат» банкротом обоснованными. В отношении хлебокомбината до 1 июля 2024 года введена процедура наблюдения. Временным управляющим назначен Айдар Бариев.

Судебное заседание по рассмотрению отчёта временного управляющего назначили на 1 июля. Из документов также известно, что задолженность по обязательным платежам компании составила 2,8 млн рублей, долг по страховым взносам составляет 192 тыс. рублей, размер пени составил 510 тыс. рублей.

По данным «Абирега», при нулевой выручке в 2022 году убыток комбината составил 3,2 млн рублей. Компания была зарегистрирована в 2015 году. Ранее налоговая уже пыталась обанкротить компанию. Иск ведомство подало в ноябре 2021 года. Долг превышал 360 тыс. рублей, комбинат тогда частично погасил его.

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#Белгородская область#Экономика#Старый Оскол#Банкротство#Белгород#Алина Харина#Хлебокомбинат
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