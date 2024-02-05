Иск о признании Старооскольского хлебокомбината банкротом признали обоснованным

По данным «Абирега», при нулевой выручке в 2022 году убыток комбината составил 3,2 млн рублей. Компания была зарегистрирована в 2015 году. Ранее налоговая уже пыталась обанкротить компанию. Иск ведомство подало в ноябре 2021 года. Долг превышал 360 тыс. рублей, комбинат тогда частично погасил его.