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Молочная продукция

Молочный комбинат в Белгородской области убедил суд не признавать его банкротом

12 февраля 2024, 09:44
Фото: 1MI
Молочная продукция

Чернянский молочный комбинат погасил часть долга перед ООО «Крона»

Известно, что комбинат в прошлом году испытывал трудности, но смог выплатить большую часть долга. Также ответчик сумел убедить суд не запускать банкротство, пишет «Абирег».

Арбитражный суд Белгородской области отказал во введении процедуры наблюдения в отношении ООО «Чернянский молочный комбинат». Компания ООО «Крона» потребовала 1,4 млн рублей в качестве погашения долга, однако ответчик к этому времени уже успел погасить большую его часть — осталось чуть более 297 тыс. рублей.

Комбинат попросил отклонить заявление, так как для запуска банкротства необходимо минимум 300 тыс. рублей. Должник доказал суду, что сам банкротный иск привёл комбинат к финансовым трудностям. Ответчик объяснил, что большую часть долга погасил за счёт собственных средств и теперь ждёт финансирование, а банкротство может помешать полностью расплатиться с долгами. Суд согласился с доводами ответчика.

В апреле 2023 года суд поручил комбинату в течение восьми месяцев выплатить долг в размере порядка 1,4 млн рублей. Однако ответчик не выплатил всю сумму, что и послужило поводом для банкротного иска.

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#Белгородская область#Экономика#Долг#Чернянский район#Банкроство#Белгород#Александра Склярова#Чернянский молочный комбинат
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