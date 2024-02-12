Молочный комбинат в Белгородской области убедил суд не признавать его банкротом

Комбинат попросил отклонить заявление, так как для запуска банкротства необходимо минимум 300 тыс. рублей. Должник доказал суду, что сам банкротный иск привёл комбинат к финансовым трудностям. Ответчик объяснил, что большую часть долга погасил за счёт собственных средств и теперь ждёт финансирование, а банкротство может помешать полностью расплатиться с долгами. Суд согласился с доводами ответчика.