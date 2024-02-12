Молочный комбинат в Белгородской области убедил суд не признавать его банкротом

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Арбитражный суд Белгородской области отказал во введении процедуры наблюдения в отношении ООО «Чернянский молочный комбинат». Компания ООО «Крона» потребовала 1,4 млн рублей в качестве погашения долга, однако ответчик к этому времени уже успел погасить большую его часть — осталось чуть более 297 тыс. рублей.
Комбинат попросил отклонить заявление, так как для запуска банкротства необходимо минимум 300 тыс. рублей. Должник доказал суду, что сам банкротный иск привёл комбинат к финансовым трудностям. Ответчик объяснил, что большую часть долга погасил за счёт собственных средств и теперь ждёт финансирование, а банкротство может помешать полностью расплатиться с долгами. Суд согласился с доводами ответчика.
В апреле 2023 года суд поручил комбинату в течение восьми месяцев выплатить долг в размере порядка 1,4 млн рублей. Однако ответчик не выплатил всю сумму, что и послужило поводом для банкротного иска.