Белгородский суд рассматривает иск «дочки» фирмы на Британских Виргинских островах

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
В Арбитражный суд Белгородской области обратилась компания «Индикатор Медиа Строй». Фирма потребовала взыскать с организации «СтройНео» 119 млн рублей. Подробностей в деле нет. Заявление было подано 31 января. В настоящее время оно рассматривается в суде первой инстанции.
Справка. По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания «Индикатор Медиа Строй» работает в Белгороде с 2021 года и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Руководитель и бенефициар — Руслан Бондарев. Чистая прибыль фирмы по итогам 2022 года составила 689 тысяч рублей. 60% в УК фирмы принадлежит Руслану Бондареву, а 40% — компании «Центрправтех».
Также компания «Индикатор Медиа Строй» обратилась с иском в суд к организации «Белая ягода». Сумма требований превысила 87 млн рублей. Подробностей также нет. Известно, что сейчас заявление рассматривается в суде первой инстанции.
Справка. Организация «Белая ягода» зарегистрирована в Белгороде в 2021 году. Отрасль — оптовая торговля одеждой и обувью. Руководитель, владелец и бенефициар — Александр Чурсин.
Предприятие «ЗСМ» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к компании «ПСК „БелЭнергоСтрой“ и попросило взыскать 2,2 млн рублей долга по договору поставки на изготовление металлических конструкций. Суд иск принял и вызвал стороны на собеседование на 21 февраля.
Справка. »Завод строительных материалов» зарегистрирован в Старом Осколе в 2017 году. Отрасль — производство изделий из бетона для использования в строительстве. Руководитель — Александр Грудий, а головная компания — АО «КМАПЖС». Чистая прибыль по итогам 2022 года составила 1,5 млн рублей.
Проектно-строительная компания » БелЭнергоСтрой» работает в Белгороде с 2008 года и занимается оптовой торговлей прочими строительными материалами и изделиями. Руководитель, владелец и бенефициар — Александр Капинус. По итогам 2022 года фирма отчиталась о чистой прибыли в 1 млн рублей.
В Арбитражный суд Белгородской области обратился Борисовский завод мостовых металлоконструкций имени В. А. Скляренко. Предприятие попросило взыскать с Краснодарского завода металлоконструкций 33 млн рублей. В настоящее время дело рассматривается в суде первой инстанции в категории «Экономические споры по гражданским правоотношениям».
Справка. АО «Борисовский завод мостовых металлоконструкций имени В. А. Скляренко» зарегистрировано в 1992 году в Борисовском районе. Предприятие занимается производством строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Руководитель — Виктор Скляренко. Чистая прибыль организации по итогам 2022 года составила 996 млн рублей.
Предприятие «Краснодарский завод металлоконструкций» работает в Краснодаре с 2019 года. Отрасль — производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Генеральный директор — Владимир Муллагалиев, а головная компания — «СБК-Ритейл». По итогам 2022 года предприятие отчиталось о чистой прибыли в 150 млн рублей.
Компания «Трансмаринтрейдинг» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к фирме «Сельхозхимия-31» и потребовала взыскать 16 млн рублей долга по договору переработки давальческого углеводородного сырья. Исковое заявление суд принял и возбудил производство по делу. Стороны встретятся на собеседовании 27 февраля.
Справка. Компания «Трансмаринтрейдинг» работает в Санкт-Петербурге с 2015 года и занимается оптовой торговлей химическими продуктами. Руководитель, владелец и бенефициар — Владимир Медведев. Чистая прибыль организации за 2022 год составила 20 млн рублей.
Фирма «Сельхозхимия-31» зарегистрирована в 2011 году в Белгородском районе. Отрасль — производство нефтепродуктов. Конкурсный управляющий — Александр Михайлов. В марте 2022 года фирму признали банкротом. Головная компания — «Запас». Убыток предприятия по итогам 2022 года составил 37 млн рублей.
Предприятие «Брянскагрострой» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с исковым заявлением к компании СТК «Кир». Компания потребовала взыскать стоимость оплаченных, но не выполненных работ по договору подряда в размере 65 млн рублей, неустойку в размере 21 млн рублей и расходы по оплате госпошлины (200 000 рублей).
В январе суд оставил заявление без движения, но истец устранил все недостатки. Поэтому иск суд принял и вызвал стороны на собеседование на 6 марта.
Справка. Предприятие «Брянскагрострой» зарегистрировано в Брянске в 2011 году. Отрасль — подготовка строительной площадки. Генеральный директор — Сергей Передельский, а головная компания — Tistferd Limited (Виргинские острова). Убыток предприятия по итогам 2022 года составил 864 млн рублей.
Строительно-транспортная компания «Кир» работает с 2014 года в Воронеже и занимается производством земляных работ. Конкурсный управляющий — Андрей Пустовалов, а бенефициар — Евгений Мистюков. В 2023 году регистрирующий орган принял решение об исключении юрлица из ЕГРЮЛ.