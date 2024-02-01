Белгородский суд рассматривает иск «дочки» фирмы на Британских Виргинских островах

Справка. По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания «Индикатор Медиа Строй» работает в Белгороде с 2021 года и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Руководитель и бенефициар — Руслан Бондарев. Чистая прибыль фирмы по итогам 2022 года составила 689 тысяч рублей. 60% в УК фирмы принадлежит Руслану Бондареву, а 40% — компании «Центрправтех».