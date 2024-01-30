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Published Сегодня, 14:23

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Updated Сегодня, 15:16

Суд поддержал решение ФАС по штрафу владельцу «Яковлевского ГОКа» на 8,7 млрд рублей

Суд поддержал решение ФАС по штрафу владельцу «Яковлевского ГОКа» на 8,7 млрд рублей

30 января 2024, 14:23
Фото: 1MI
В начале 2021 года ПАО «Северсталь» антимонопольщики признали виновным в установлении и поддержании высокой монопольной цены на горячекатаный плоский прокат на российском внутреннем рынке. Предприятие попыталось обжаловать решение, но суд поддержал позицию ведомства, сообщили в белгородском УФАС.
Сюжет
Штраф

Арбитражный суд города Москвы принял решение о признании законными предписания и наложенного антимонопольной службой штрафа на компанию «Северсталь». В феврале 2022 года УФАС вынесло решение об обнаружении нарушений антимонопольного законодательства, совершённых предприятием.

Так, «Северсталь», занимая доминирующее положение на рынке ещё с двумя компаниями, установила и поддерживала высокую монопольную цену на горячекатаный плоский прокат на отечественном рынке.

Цены на данный вид продукции возрастали более быстрыми темпами, нежели рост себестоимости. Кроме того, сотрудники ведомства обнаружили, что объём продаж на внутреннем рынке не прибавился, но прибыльность выросла в три раза по сравнению с показателями 2019–2020 годов.

ПАО «Северсталь» также получило предписание на обеспечение условий конкуренции. На основе результатов административного расследования, на компанию наложили административный штраф в размере 8,7 млн рублей.

Предприятие пыталось обжаловать решения антимонопольной службы в суде, но фемида поддержала позицию ведомства.

Вступило ли решение в законную силу, в УФАС не сообщили. В пресс-службе компании «Северсталь» информацию Бел.Ру прокомментировали так: «Мы не согласны с решением суда, планируем оспаривать в вышестоящей инстанции».

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