Суд поддержал решение ФАС по штрафу владельцу «Яковлевского ГОКа» на 8,7 млрд рублей

Цены на данный вид продукции возрастали более быстрыми темпами, нежели рост себестоимости. Кроме того, сотрудники ведомства обнаружили, что объём продаж на внутреннем рынке не прибавился, но прибыльность выросла в три раза по сравнению с показателями 2019–2020 годов.