Белгородец нарвался на крупный штраф после того, как избавился от навоза

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
В марте прошлого года житель Красненского района разместил навоз крупного рогатого скота на открытом участке почвы на площади 1351 кв. м. В результате был нанесён вред почве как объекту охраны окружающей среды.
Мужчину привлекли к административной ответственности и назначили ему штраф. Помимо этого, нарушитель обязан возместить сумму вреда, причинённого почвам. Сотрудники управления взяли пробы отходов и установили, что навоз относится к отходам IV класса опасности.
Управление рассчитало сумму вреда и обратилось в суд. Алексеевский районный суд требования признал обоснованными. Исковое заявление было удовлетворено. Суд постановил взыскать с нарушителя 60 тыс. рублей.
Решение вступило в законную силу.