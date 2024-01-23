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Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

Участок, на котором оставили навоз

Белгородец нарвался на крупный штраф после того, как избавился от навоза

23 января 2024, 11:27
Фото: управление экоохотнадзора Белгородской области
Участок, на котором оставили навоз

Белгородца оштрафовали за нанесённый почве вред

Житель Красненского района вывез навоз на открытый участок. В результате был причинён вред земле как объекту охраны окружающей среды, сообщает управление экоохотнадзора Белгородской области.

В марте прошлого года житель Красненского района разместил навоз крупного рогатого скота на открытом участке почвы на площади 1351 кв. м. В результате был нанесён вред почве как объекту охраны окружающей среды.

Мужчину привлекли к административной ответственности и назначили ему штраф. Помимо этого, нарушитель обязан возместить сумму вреда, причинённого почвам. Сотрудники управления взяли пробы отходов и установили, что навоз относится к отходам IV класса опасности.

Управление рассчитало сумму вреда и обратилось в суд. Алексеевский районный суд требования признал обоснованными. Исковое заявление было удовлетворено. Суд постановил взыскать с нарушителя 60 тыс. рублей.

Решение вступило в законную силу.

Участок, на котором оставили навозУчасток, на котором оставили навоз
Участок, на котором оставили навозУчасток, на котором оставили навоз
Участок, на котором оставили навоз
Фото: управление экоохотнадзора Белгородской области
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#Общество#Белгородская область#Нарушение#Новости Белгорода#Красненский район#Суды#Почва#Навоз#Белгород#Алина Харина
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