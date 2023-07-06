Почву под Белгородом загрязнили стоками с опасными веществами: вред оценили в 2,4 млн

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Published Сегодня, 08:54
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Проверку провели в районе переулка Кооперативного в селе Красный Отрожек Яковлевского горокруга. Установлено загрязнение почвы в результате разлива сточных вод, содержащих опасные химические вещества. Площадь загрязнения составила более 600 м². Ущерб оценили в сумме свыше 2,4 млн рублей.
Также установлен разлив сточных канализационных вод на площади более 145 м² на территории государственного природного заказника регионального значения «Триречье». Нарушение режима особо охраняемой природной территории испортило состояние почвы заказника и поставило под угрозу её существование.
Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли) и ст. 262 УК РФ (нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов). Расследование дел взято под контроль прокуратуры.
Ранее сообщалось, что неочищенные жидкие стоки попали на землю в районе Прохоровки. Концентрация загрязняющих веществ была превышена. Сумма ущерба составила 6,7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.