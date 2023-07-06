Почву под Белгородом загрязнили стоками с опасными веществами: вред оценили в 2,4 млн

В Белгородской области завели уголовное дело за порчу земли на 2,4 млн рублей

Сточные воды с опасными химическими веществами попали на почву в селе Красный Отрожек Яковлевского горокруга. Также установлен разлив сточных вод на территории природного заказника регионального значения. Расследование уголовных дел взято на контроль, сообщили в областной прокуратуре.