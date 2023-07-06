Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:54

Published Сегодня, 08:54

Modified Сегодня, 08:56

Updated Сегодня, 08:56

Изображение материала

Почву под Белгородом загрязнили стоками с опасными веществами: вред оценили в 2,4 млн

6 июля 2023, 08:54
Фото: 1MI

В Белгородской области завели уголовное дело за порчу земли на 2,4 млн рублей

Сточные воды с опасными химическими веществами попали на почву в селе Красный Отрожек Яковлевского горокруга. Также установлен разлив сточных вод на территории природного заказника регионального значения. Расследование уголовных дел взято на контроль, сообщили в областной прокуратуре.

Проверку провели в районе переулка Кооперативного в селе Красный Отрожек Яковлевского горокруга. Установлено загрязнение почвы в результате разлива сточных вод, содержащих опасные химические вещества. Площадь загрязнения составила более 600 м². Ущерб оценили в сумме свыше 2,4 млн рублей.

Также установлен разлив сточных канализационных вод на площади более 145 м² на территории государственного природного заказника регионального значения «Триречье». Нарушение режима особо охраняемой природной территории испортило состояние почвы заказника и поставило под угрозу её существование.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли) и ст. 262 УК РФ (нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов). Расследование дел взято под контроль прокуратуры.

Ранее сообщалось, что неочищенные жидкие стоки попали на землю в районе Прохоровки. Концентрация загрязняющих веществ была превышена. Сумма ущерба составила 6,7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

В Белгородской области завели уголовное дело за порчу земли на 6,7 млн рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Выбросивший из КамАЗа мусор белгородец навредил почве на 294 тыс. рублейБелводоканал не сумел оспорить штраф за загрязнение реки, но будет подавать апелляцию
#Таисия Некрасова#Нарушение#Загрязнение#Уголовное дело#Белгородская область#Яковлевский горокруг#Почва#Сточные воды#Заказник#Общество
Подпишитесь
Белгородские депутаты Сергачёв, Павлова и Бондаренко досрочно сложили свои полномочия
Сегодня, 08:11
Последствия обстрела Валуек: сапёры ищут в домах взрывоопасные предметы
Сегодня, 06:39
Камеры в Белгороде научились определять непристёгнутые ремни у водителей
Сегодня, 07:54
Стало известно, какие белгородские школы не откроют в сентябре
Вчера, 19:21
Белгородскую область атаковали более 100 раз за день
Сегодня, 09:04
С 10 июля в Шебекино вновь должны заработать дежурные группы в детсадах
Сегодня, 06:59