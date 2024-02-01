Суд в Белгороде вернулся к рассмотрению дела учёного, обвиняемого в хищении 14 млн

В результате первого рассмотрения дело вернули в прокуратуру. Суд посчитал, что обвинение необходимо ужесточить, вменив мошенничество в составе преступной группы. Однако прокуратура смогла доказать, что преступление квалифицировано правильно. Учёного обвиняют по статье мошенничество в особо крупном размере. Дата нового предварительного заседания ещё не назначена.