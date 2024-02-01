Суд в Белгороде вернулся к рассмотрению дела учёного, обвиняемого в хищении 14 млн

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
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В Белгороде начинается повторное рассмотрение дела директора Научно-исследовательского института материаловедения и инновационных технологий госуниверситета Рустама Кайбышева. Профессора обвиняют в хищении 14 млн рублей при выполнении в 2017–2018 гг. прикладных научных исследований по соглашению с Министерством науки РФ.
По данным следкома, учёный представил заказчику — Минобрнауки РФ — ложные сведения о работах, выполненных индустриальным партнёром. Документы подготовили подчинённые профессора.
В результате первого рассмотрения дело вернули в прокуратуру. Суд посчитал, что обвинение необходимо ужесточить, вменив мошенничество в составе преступной группы. Однако прокуратура смогла доказать, что преступление квалифицировано правильно. Учёного обвиняют по статье мошенничество в особо крупном размере. Дата нового предварительного заседания ещё не назначена.