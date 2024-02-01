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Суд

Суд в Белгороде вернулся к рассмотрению дела учёного, обвиняемого в хищении 14 млн

1 февраля 2024, 08:31
Фото: 1MI
Суд

В Белгороде вновь рассмотрят дело о хищении денег в исследовательском институте

60-летнего профессора обвиняют в хищении 14 млн рублей при выполнении прикладных научных исследований, сообщает «Коммерсант». Это будет уже второе рассмотрение: в результате первого дело вернули в прокуратуру.

В Белгороде начинается повторное рассмотрение дела директора Научно-исследовательского института материаловедения и инновационных технологий госуниверситета Рустама Кайбышева. Профессора обвиняют в хищении 14 млн рублей при выполнении в 2017–2018 гг. прикладных научных исследований по соглашению с Министерством науки РФ.

По данным следкома, учёный представил заказчику — Минобрнауки РФ — ложные сведения о работах, выполненных индустриальным партнёром. Документы подготовили подчинённые профессора.

В результате первого рассмотрения дело вернули в прокуратуру. Суд посчитал, что обвинение необходимо ужесточить, вменив мошенничество в составе преступной группы. Однако прокуратура смогла доказать, что преступление квалифицировано правильно. Учёного обвиняют по статье мошенничество в особо крупном размере. Дата нового предварительного заседания ещё не назначена.

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#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Вуз#Суды#Хищение#Белгород#Алина Харина
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