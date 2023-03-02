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Published Сегодня, 13:35

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Updated Сегодня, 13:38

В белгородском вузе ответили на заявление СК по делу о хищении 200 млн рублей

2 марта 2023, 13:35
Фото: 1MI
В университете отметили, что в России действует презумпция невиновности, а значит, называть кого-то преступником, пока дело не рассмотрел суд, недопустимо. В вузе напомнили и о проводимых ранее проверках, которые серьёзных нарушений не выявили.

В мошенничестве в особо крупном размере подозревают одного из сотрудников НИУ «БелГУ». Ранее в региональном следкоме сообщили, что речь идёт о 200 млн рублей из бюджета, которые выделяли на научные исследования. В вузе ответили на обвинения.

Как заявили в университете, после сообщений от следкома в Сети появились материалы с указанием конкретных фамилий и с разными интерпретациями, предположениями и обвинениями. Представители вуза напомнили, что в России действует презумпция невиновности, а значит, называть кого-то преступником, пока суд не рассмотрел дело, недопустимо. В самом релизе СК также высказаны только предположения о совершённом хищении.

Кстати, одно такое дело рассматривается уже седьмой год. При этом учёный с мировым именем продолжает плодотворно заниматься наукой, делает открытия, патентует изобретения, принося пользу Отечеству. Нынешний «фигурант» — так же доктор наук, заслуженный деятель науки, профессор, лауреат многочисленных научных премий, автор статей и патентов. Оба учёных имеют свои научные школы, учеников, которые, читая такие комментарии в СМИ, теряют интерес к проведению научных исследований, понимая, что в любой момент могут подвергнуться таким же обвинениям. Это подрывает интерес молодёжи к науке.
из заявления пресс-службы БелГУ

Также представители вуза напомнили, что Министерство науки и высшего образования РФ неоднократно проводило проверки в университете. Серьёзных нарушений в работе не обнаружили, отметили в госуниверситете. 

Силовики раскрыли хищение выделенных белгородскому вузу 200 млн рублей
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Уголовное дело#Образование#Вуз#Хищение#Бюджет#Деньги#Исследование#БелГУ#Следком
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