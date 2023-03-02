В белгородском вузе ответили на заявление СК по делу о хищении 200 млн рублей

Как заявили в университете, после сообщений от следкома в Сети появились материалы с указанием конкретных фамилий и с разными интерпретациями, предположениями и обвинениями. Представители вуза напомнили, что в России действует презумпция невиновности, а значит, называть кого-то преступником, пока суд не рассмотрел дело, недопустимо. В самом релизе СК также высказаны только предположения о совершённом хищении.