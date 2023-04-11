Контролёры «Газпром межрегионгаз Белгород» выявили хищение газа на 7 млн рублей

Специалисты компании проводят рейды ежедневно. В первую очередь проверяют приборы учёта газа абонентов и потребителей, у которых потреблённый объём газа не соответствует нормативным значениям, установленным для отопления домовладений или объектов коммерческой недвижимости.



«При проведении осмотра счётчика газа контролёры проверяют целостность прибора учёта, отсутствие механических повреждений, наличие не предусмотренных изготовителем отверстий или трещин на корпусе счётного механизма и корпусе прибора учёта газа, плотное прилегание стекла индикатора, наличие и сохранность пломб, исключающих несанкционированное вмешательство в работу прибора учёта», — рассказал исполняющий обязанности генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» Константин Выродов.



При обнаружении несанкционированного вмешательства в работу прибора учёта, которое влечёт искажение показаний, поставщик газа прекращает учитывать показания счетчика при расчётах и пересчитывает размер платы за природный газ.