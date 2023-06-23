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Главбух белгородской больницы и бизнесмен пойдут под суд по делу о крупном хищении

23 июня 2023, 15:02
Фото: 1MI
По версии СК, главбух знала, что товара по контракту не поступало, однако в финансовых документах этого отражено не было. В итоге на банковский счёт ИП поступило более 1 млн рублей. С обстоятельствами дела разберётся суд.

Между индивидуальным предпринимателем и Корочанской ЦРБ были заключены договоры на поставку товарно-материальных ценностей. Документы действовали в период с конца марта 2020 по начало августа 2021 года.

Как заявили в региональном следкоме, главный бухгалтер больницы знала, что поставок по договору не было. Однако она указала подчинённым проставить подписи на финансовых документах о том, что поставки были.

В итоге на счёт ИП поступило более 1 млн рублей. В СК отметили, что обвиняемый обналичивал полученные деньги, распределял их между собой и главбухом, а затем распоряжался по собственному усмотрению.

Уголовное дело возбудили по статье за мошенничество в особо крупном размере по предварительному сговору с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Расследование завершено. Дело направили в суд.

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#Инна Рогова#Корочанская црб#Мошенничество#Бухгалтер#ИП#Поставки#Хищение#Происшествия#Белгородская область#Корочанский район
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