Главбух белгородской больницы и бизнесмен пойдут под суд по делу о крупном хищении

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Между индивидуальным предпринимателем и Корочанской ЦРБ были заключены договоры на поставку товарно-материальных ценностей. Документы действовали в период с конца марта 2020 по начало августа 2021 года.
Как заявили в региональном следкоме, главный бухгалтер больницы знала, что поставок по договору не было. Однако она указала подчинённым проставить подписи на финансовых документах о том, что поставки были.
В итоге на счёт ИП поступило более 1 млн рублей. В СК отметили, что обвиняемый обналичивал полученные деньги, распределял их между собой и главбухом, а затем распоряжался по собственному усмотрению.
Уголовное дело возбудили по статье за мошенничество в особо крупном размере по предварительному сговору с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Расследование завершено. Дело направили в суд.