На компанию, которая занималась тюльпанами в Белгороде, подали миллионный иск

Posted 10 февраля, 16:22
Published 10 февраля, 16:22
Modified 10 февраля, 16:24
Updated 10 февраля, 16:24
6 февраля УБГБ подало иск на губкинскую компанию «Мир», которая занималась содержанием клумб и высадкой цветов в Белгороде в 2022 году. Между Белгорблагоустройством и подрядчиком было заключено несколько контрактов, которые успешно закрывали, кроме одного.
В декабре 2022 года ведомство направило претензию к «Миру» по контракту на 11,9 млн рублей за нарушение сроков высадки 2,6 млн луковиц тюльпанов. С компании требовали неустойку в 122 тысячи рублей. Но под конец года контракт всё же завершили и подрядчик получил деньги.
Причина иска в арбитражный суд от УБГБ пока неизвестна, но с ООО «Мир» хотят взыскать 6 910 745 рублей. Бел.Ру направило запрос в мэрию, чтобы выяснить, не связан ли иск с одним из контрактов по тюльпанам. Подробностями поделимся позже.