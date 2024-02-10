На компанию, которая занималась тюльпанами в Белгороде, подали миллионный иск

Белгорблагоустройство хочет взыскать с ООО «Мир», которая занималась выкапыванием и высадкой тюльпанов, почти 7 млн рублей за ненадлежащее исполнение обязательств по договору. О чём конкретно идёт речь — пока неизвестно, но, вероятно, это может быть связано с претензией за 2022 год.

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