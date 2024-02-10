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Posted 10 февраля, 16:22

Published 10 февраля, 16:22

Modified 10 февраля, 16:24

Updated 10 февраля, 16:24

Тюльпаны в Белгороде

На компанию, которая занималась тюльпанами в Белгороде, подали миллионный иск

10 февраля 2024, 16:22
Фото: 1MI
Тюльпаны в Белгороде
Белгорблагоустройство хочет взыскать с ООО «Мир», которая занималась выкапыванием и высадкой тюльпанов, почти 7 млн рублей за ненадлежащее исполнение обязательств по договору. О чём конкретно идёт речь — пока неизвестно, но, вероятно, это может быть связано с претензией за 2022 год.

6 февраля УБГБ подало иск на губкинскую компанию «Мир», которая занималась содержанием клумб и высадкой цветов в Белгороде в 2022 году. Между Белгорблагоустройством и подрядчиком было заключено несколько контрактов, которые успешно закрывали, кроме одного.

В декабре 2022 года ведомство направило претензию к «Миру» по контракту на 11,9 млн рублей за нарушение сроков высадки 2,6 млн луковиц тюльпанов. С компании требовали неустойку в 122 тысячи рублей. Но под конец года контракт всё же завершили и подрядчик получил деньги.

Причина иска в арбитражный суд от УБГБ пока неизвестна, но с ООО «Мир» хотят взыскать 6 910 745 рублей. Бел.Ру направило запрос в мэрию, чтобы выяснить, не связан ли иск с одним из контрактов по тюльпанам. Подробностями поделимся позже.

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#Белгородская область#Арбитражный суд#Новости Белгорода#Эксклюзив#Контракт#Белгорблагоустройство#Тюльпаны#Белгород#Иск#Екатерина Никулина#ООО «Мир»
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