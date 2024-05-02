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Posted Сегодня, 13:46

Published Сегодня, 13:46

Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

Подросток

Пили алкоголь и гуляли ночью: белгородские подростки попались полицейским

2 мая 2024, 13:46
Фото: Изображение Midjourney
Подросток

Юных белгородцев поймали на распитии алкоголя в майские праздники

Сотрудники правоохранительных органов провели рейдовые мероприятия, в результате которых зафиксировали продажу алкоголя подросткам, их употребление, а также ночные прогулки несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Подробности сообщили в региональном УМВД.

За прошедшие выходные сотрудники двух торговых точек продали алкоголь подросткам, не удостоверившись в их совершеннолетии. Из-за этого в отношении продавцов составили административные материалы по части 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ («Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции»). Им грозит штраф в размере 30-50 тыс. рублей.

Против двоих подростков, которые, будучи пьяными, попались полиции в общественных местах, составили протоколы по статье 20.21 КоАП РФ, а в отношении одного белгородца, из-за которого подросток выпил алкоголь, составили административный материал по статье 6.10 КоАП РФ.

Двоих родителей привлекли к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ из-за того, что их несовершеннолетние дети гуляли по городу в ночное время без сопровождения взрослых.

Рейдовые мероприятия продолжатся, заверили в полиции.

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