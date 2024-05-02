Пили алкоголь и гуляли ночью: белгородские подростки попались полицейским

За прошедшие выходные сотрудники двух торговых точек продали алкоголь подросткам, не удостоверившись в их совершеннолетии. Из-за этого в отношении продавцов составили административные материалы по части 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ («Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции»). Им грозит штраф в размере 30-50 тыс. рублей.