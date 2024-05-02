Пили алкоголь и гуляли ночью: белгородские подростки попались полицейским

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
За прошедшие выходные сотрудники двух торговых точек продали алкоголь подросткам, не удостоверившись в их совершеннолетии. Из-за этого в отношении продавцов составили административные материалы по части 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ («Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции»). Им грозит штраф в размере 30-50 тыс. рублей.
Против двоих подростков, которые, будучи пьяными, попались полиции в общественных местах, составили протоколы по статье 20.21 КоАП РФ, а в отношении одного белгородца, из-за которого подросток выпил алкоголь, составили административный материал по статье 6.10 КоАП РФ.
Двоих родителей привлекли к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ из-за того, что их несовершеннолетние дети гуляли по городу в ночное время без сопровождения взрослых.
Рейдовые мероприятия продолжатся, заверили в полиции.