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Published Сегодня, 15:53

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Подросток

Подростков из нашумевших видео в Белгороде могут поставить на учёт в ПДН

12 апреля 2024, 15:53
Фото: Изображение Midjourney
Подросток

Полиция нашла юных нарушителей общественного порядка в Белгороде

12-летние мальчики нецензурно выражались, грубили взрослым и снимали всё это на видео. В отношении родителей юных горожан составлены административные материалы. Школьников могут поставить на учёт в ПДН, сообщили в пресс-службе белгородского УМВД.

В Белгороде нашли подростков, которые успели «прославиться» в Сети. Мальчики нецензурно выражались, грубили взрослым и снимали происходившее на видео. Записи они публиковали в интернете.

Оказалось, что героями видео были четверо 12-летних горожан. В отношении их родителей составили административные материалы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ). Наказание по этой статье — предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей.

В полиции сообщили, что впоследствии рассмотрят вопрос о постановке школьников на учёт в инспекцию по делам несовершеннолетних. С семьями пока проводят профилактическую работу.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Подростки#Полиция#Родители#Новости Белгорода#Пдн#Белгород
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