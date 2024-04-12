Подростков из нашумевших видео в Белгороде могут поставить на учёт в ПДН

Оказалось, что героями видео были четверо 12-летних горожан. В отношении их родителей составили административные материалы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ). Наказание по этой статье — предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей.