Подростков из нашумевших видео в Белгороде могут поставить на учёт в ПДН

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
В Белгороде нашли подростков, которые успели «прославиться» в Сети. Мальчики нецензурно выражались, грубили взрослым и снимали происходившее на видео. Записи они публиковали в интернете.
Оказалось, что героями видео были четверо 12-летних горожан. В отношении их родителей составили административные материалы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ). Наказание по этой статье — предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей.
В полиции сообщили, что впоследствии рассмотрят вопрос о постановке школьников на учёт в инспекцию по делам несовершеннолетних. С семьями пока проводят профилактическую работу.