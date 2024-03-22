Почему студентов колледжей не вывозят в другие регионы, хотя они тоже подростки?

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Белгородка Виктория в Сети поинтересовалась, почему учащихся колледжей так же, как и школьников, не вывозят в лагеря других регионов: «Почему не дают разрешения на вывоз детей из города, которые учатся в колледжах? Почему только школьники? Если встаёт вопрос возраста, то они такие же школьники 15-18 лет. Как решить этот вопрос?»
Ситуацию разъяснил глава регионального министерства образования Андрей Милёхин. Он сообщил, что право на отдых предоставляется детям до 17 лет включительно. Однако сейчас в связи с тем, что запрос родителей на поездки превышает возможности лагерей за пределами области, в первую очередь отправляют школьников начальных классов.
«Как только появится возможность отправлять детей старшего возраста, мы дополнительно проинформируем», — уточнил Андрей Милёхин.