Почему студентов колледжей не вывозят в другие регионы, хотя они тоже подростки?

Белгородка Виктория в Сети поинтересовалась, почему учащихся колледжей так же, как и школьников, не вывозят в лагеря других регионов: «Почему не дают разрешения на вывоз детей из города, которые учатся в колледжах? Почему только школьники? Если встаёт вопрос возраста, то они такие же школьники 15-18 лет. Как решить этот вопрос?»