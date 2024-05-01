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Госдума

Акцизы на спиртное и блок на просроченную молочку: как изменится жизнь в мае?

1 мая 2024, 05:01
Фото: 1MI
Госдума

Белгородцам рассказали о новых законах мая

Лимит переводов, защита прав должников ЖКХ, финобеспечение ответственности туроператоров, целевое обучение — всё это изменится уже в мае. Подробности рассказывает ТАСС.

В мае в жизни россиян произойдут некоторые изменения.

Лимит переводов между своими счетами

У россиян будет возможность осуществлять денежные переводы до 30 млн рублей на собственные счета, открытые в других банках, без комиссии. Банкам запрещено устанавливать ограничения на размер или количество переводов в рамках указанного лимита.

Доходные декларации

До 2 мая этого года гражданам нужно подать налоговую декларацию о полученных в 2023 году доходах. Это можно сделать, посетив налоговую инспекцию, обратившись в МФЦ или воспользовавшись онлайн-сервисом «Личный кабинет налогоплательщика».

Эффективный поиск пропавших людей

Для более эффективного поиска пропавших без вести граждан их близкие родственники будут проходить государственную геномную регистрацию. Сведения, которые будут получены в результате анализа ДНК, будут храниться в базе данных до 70 лет, если пропавшего получится найти. После обнаружения человека или идентификации его останков биологические материалы уничтожат.

Защита прав должников ЖКХ

Будет увеличен список организаций, которым запрещено передавать коллекторским агентствам задолженности граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг. До этого в него входили управляющие компании, ресурсоснабжающие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы. Теперь туда войдут наймодатели социального жилья.

Финобеспечение ответственности туроператоров

Увеличится финобеспечение ответственности туроператоров. Минимальная сумма финансового обеспечения для туроператоров, занимающихся или занимавшихся ранее выездным туризмом, увеличилась с 10 до 25 млн рублей. Эта мера направлена на усиление гарантий для туристов.

Увеличение ставок акцизов на алкоголь

Ставки акцизов на алкоголь станут больше. Произойдут изменения в ставках акцизов на вино, которую взимают с производителей вина, плодовой алкогольной продукции, винных и виноградосодержащих напитков, а также игристых вин. Ставка акциза на вино будет увеличена до 108 рублей за литр.

Блокировка некачественной молочки

Крупные магазины будут блокировать продажу некачественной молочной продукции и воды на кассах. В этом поможет система «‎Честный знак».

Совершенствование целевого обучения

Все заявки на целевое обучение станут публично доступными. Абитуриенты смогут ознакомиться с информацией о мерах поддержки, которые будут предоставляться им в период обучения, а также сведениями о работодателе, с которым им предстоит заключить трудовой договор по окончании учёбы.

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