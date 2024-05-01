Акцизы на спиртное и блок на просроченную молочку: как изменится жизнь в мае?

Для более эффективного поиска пропавших без вести граждан их близкие родственники будут проходить государственную геномную регистрацию. Сведения, которые будут получены в результате анализа ДНК, будут храниться в базе данных до 70 лет, если пропавшего получится найти. После обнаружения человека или идентификации его останков биологические материалы уничтожат.