Как будут изучать обществознание школьники после изменений в программе?

Как сообщили региональные власти, в настоящее время обществознание в школах Белгородской области изучают дети в 6–11-х классах. При этом в 6–9-х классах на изучение предмета отводится по одному часу в неделю, а в 10–11-х классах — по два часа в неделю на базовом уровне или по четыре часа в неделю на углублённом уровне.