Как будут изучать обществознание школьники после изменений в программе?

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
Как сообщили региональные власти, в настоящее время обществознание в школах Белгородской области изучают дети в 6–11-х классах. При этом в 6–9-х классах на изучение предмета отводится по одному часу в неделю, а в 10–11-х классах — по два часа в неделю на базовом уровне или по четыре часа в неделю на углублённом уровне.
В документе Минпросвещения в качестве причин исключения уроков обществознания указано, что «действующий курс обществознания, как и сама учебная программа, излишне усложнены и теоретизированы, сложно воспринимаются и усваиваются обучающимися, включают в себя повторение одних и тех же тем на разных годах обучения».
В итоге федеральное ведомство опубликовало приказ об исключении обществознания из школьной программы 6–8-х классов. Как сообщили Бел.Ру в областном правительстве, изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года. При этом сократившиеся часы на изучение обществознания на уровне основного общего образования перераспределят на изучение истории, то есть количество часов по предмету «история» будет больше.
После изменений предмет «обществознание» школьники будут изучать в 9–11-х классах. В девятом классе на это будет отводиться по одному часу в неделю, в десятом — по два часа в неделю, в одиннадцатом — по полтора часа в неделю.
В документе Минпросвещения также указано, что обществознание будет направлено на овладение учениками знаниями об обществе, законах его развития, уважительного и правового взаимодействия между людьми и различными социальными группами, цифровизации и влиянии массовых коммуникаций т. д.
При этом курс будет предусматривать практико-ориентированную подачу материала, что позволит формировать умения применять полученные знания в жизни. Это могут быть и задачи на решение жизненных ситуаций (например, планирование семейного бюджета, умение разрешать конфликтные ситуации), подготовка исследовательских проектов, посвящённых философско-социологическому анализу и интерпретации научных исследований актуальных вопросов развития общества, мировых глобальных проблем и т. д. Таким образом, качество знаний у школьников после введения изменений не должно снизиться, добавили в правительстве.
В настоящее время вносятся изменения в федеральные рабочие программы по учебному предмету «обществознание». Работа ведётся с участием представителей науки и экспертов.