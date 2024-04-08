Как белгородским школьникам поступить в кадетское училище?

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Многие родители хотят обеспечить достойное образование своим детям. В России кадетские училища становятся всё более популярными среди мальчиков. Главное преимущество их заключается в том, что подростки не только изучают школьные предметы, но также знакомятся с основами военного дела. После окончания кадетского училища у выпускников есть много возможностей для поступления в университеты страны. Рассказываем, какие документы нужны для поступления в кадетское училище.
В настоящее время можно получить среднее военное образование в следующих учреждениях:
Для мальчиков 1-4-х классов рекомендуется посещать специальные кружки и секции, которые организованы при учебных и спортивных организациях, такие как ДОСААФ. Это могут быть секции «Юный моряк», «Юный десантник», «Юный лётчик» и другие, которые позволяют детям заранее познакомиться с военной профессией.
В каждом образовательном учреждении есть собственные требования к претендентам, но обычно для поступления в кадетское училище необходимо соответствовать следующим условиям.
Возраст: необходимо, чтобы мальчику было не менее 15 лет на момент поступления. Но поступить можно и после пятого, шестого и седьмого классов. Всё зависит от конкретного кадетского училища.
Состояние здоровья: для оценки состояния здоровья абитуриентов приёмная комиссия запрашивает справки о прохождении медицинского осмотра. При этом медицинское обследование должно быть проведено не ранее года, в котором осуществляется поступление в училище. Информация и заключения врачей должны быть стандартно оформлены в медицинской справке формы Ф086/У, заверенной в регистратуре медицинского учреждения.
Экзамен: он проводится в форме устного собеседования. Большинство кадетских училищ проводят экзамены по русскому и английскому языкам и математике. Также проводят испытания, направленные на:
Документы: сроки приёма документов нужно уточнять в конкертном училище. Обычно приёмная комиссия начинает работу в середине апреля, продолжается она до конца весны. Конкурсные вступительные испытания осуществляются ежегодно в период с 1 по 15 июля в течение одного дня. Обычно нужно предоставить следующий пакет документов:
Каждое учебное заведение может устанавливать свои условия для предоставления льготных мест, то есть вводить отдельный конкурс для определённых категорий абитуриентов. Обычно имеют возможность претендовать на льготное поступление:
— дети-сироты и дети, лишённые попечения родителей,
— дети военнослужащих, служащих по контракту,
— дети военнослужащих, погибших или умерших от полученных ранений или заболеваний во время исполнения своих военных обязанностей.