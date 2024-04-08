Как белгородским школьникам поступить в кадетское училище?

Многие родители хотят обеспечить достойное образование своим детям. В России кадетские училища становятся всё более популярными среди мальчиков. Главное преимущество их заключается в том, что подростки не только изучают школьные предметы, но также знакомятся с основами военного дела. После окончания кадетского училища у выпускников есть много возможностей для поступления в университеты страны. Рассказываем, какие документы нужны для поступления в кадетское училище.