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Posted Сегодня, 11:42

Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:44

Updated Сегодня, 11:44

Названы требования для поступления в кадетское училище

Как белгородским школьникам поступить в кадетское училище?

8 апреля 2024, 11:42
Фото: Изображение Midjourney

Названы требования для поступления в кадетское училище

Совсем скоро начнётся приём документов в кадетские училища. Если ваш ребёнок захотел туда поступать, читайте статью о правилах зачисления и о том, какие документы нужны для этого.
Сюжет
Дети

Многие родители хотят обеспечить достойное образование своим детям. В России кадетские училища становятся всё более популярными среди мальчиков. Главное преимущество их заключается в том, что подростки не только изучают школьные предметы, но также знакомятся с основами военного дела. После окончания кадетского училища у выпускников есть много возможностей для поступления в университеты страны. Рассказываем, какие документы нужны для поступления в кадетское училище.

Выбираем кадетское училище

В настоящее время можно получить среднее военное образование в следующих учреждениях:

  • Оренбургское президентское кадетское училище,
  • Ставропольское президентское кадетское училище,
  • Краснодарское президентское кадетское училище,
  • Тюменское президентское кадетское училище,
  • Кронштадтский морской кадетский корпус,
  • Санкт-Петербургский кадетский корпус,
  • Аксайский Данилы Ефремова казачий кадетский корпус.

Для мальчиков 1-4-х классов рекомендуется посещать специальные кружки и секции, которые организованы при учебных и спортивных организациях, такие как ДОСААФ. Это могут быть секции «Юный моряк», «Юный десантник», «Юный лётчик» и другие, которые позволяют детям заранее познакомиться с военной профессией.

Фото: Изображение Midjourney

Требования к поступлению

В каждом образовательном учреждении есть собственные требования к претендентам, но обычно для поступления в кадетское училище необходимо соответствовать следующим условиям.

Возраст: необходимо, чтобы мальчику было не менее 15 лет на момент поступления. Но поступить можно и после пятого, шестого и седьмого классов. Всё зависит от конкретного кадетского училища.

Состояние здоровья: для оценки состояния здоровья абитуриентов приёмная комиссия запрашивает справки о прохождении медицинского осмотра. При этом медицинское обследование должно быть проведено не ранее года, в котором осуществляется поступление в училище. Информация и заключения врачей должны быть стандартно оформлены в медицинской справке формы Ф086/У, заверенной в регистратуре медицинского учреждения.

Экзамен: он проводится в форме устного собеседования. Большинство кадетских училищ проводят экзамены по русскому и английскому языкам и математике. Также проводят испытания, направленные на:

  • определение уровня физической подготовленности;
  • определение психологической готовности кандидатов к обучению;
  • оценку общественных, творческих и спортивных достижений кандидата.

Документы: сроки приёма документов нужно уточнять в конкертном училище. Обычно приёмная комиссия начинает работу в середине апреля, продолжается она до конца весны. Конкурсные вступительные испытания осуществляются ежегодно в период с 1 по 15 июля в течение одного дня. Обычно нужно предоставить следующий пакет документов:

  • заявление родителей или законных представителей ребёнка,
  • копия свидетельства о рождении, заверенная нотариусом,
  • автобиография, которую пишет сам абитуриент в произвольной форме,
  • портфолио с имеющимися регалиями,
  • выписка из школьного реестра успеваемости, в том числе с данными о физической подготовке,
  • копия медицинской книжки с историей болезней, заверенная печатью больницы,
  • копия медицинского страхового полиса,
  • заверенный больницей документ о наличии прививок,
  • копии паспортов родителей или законных представителей,
  • несколько фотографии кандидата,
  • документы, подтверждающие льготы.

Льготы

Каждое учебное заведение может устанавливать свои условия для предоставления льготных мест, то есть вводить отдельный конкурс для определённых категорий абитуриентов. Обычно имеют возможность претендовать на льготное поступление:

— дети-сироты и дети, лишённые попечения родителей,
— дети военнослужащих, служащих по контракту,
— дети военнослужащих, погибших или умерших от полученных ранений или заболеваний во время исполнения своих военных обязанностей.

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