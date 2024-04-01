Новый месяц — новые законы. Чего ожидать белгородцам в апреле?

У регионов РФ будет право самостоятельно вводить требования и ограничения на продажу алкогольных напитков (пива, сидра и т.д) в различных общественных заведениях (барах, кафе, ресторанов и буфетов), которые находятся в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Решение приняли из-за большого количества жалоб жителей домов: люди говорили о том, что так называемые наливайки продают алкоголь в ночное время. Это привлекало в районы асоциальных личностей.