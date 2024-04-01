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Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 09:32

Updated Сегодня, 09:32

Госдума

Новый месяц — новые законы. Чего ожидать белгородцам в апреле?

1 апреля 2024, 08:13
Фото: 1MI
Госдума

С апреля в РФ начнут действовать новые законы

Белгородцам рассказали, каких нововведений ожидать с этого месяца. Индексация пенсий, запрет «наливаек», новые правила получения водительских удостоверений, защита интересов соседей при краткосрочной аренде квартир — обо всём этом рассказали в Госдуме.
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Законы

Индексация пенсий

Пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца будут увеличены на 7,5%. Отмечается, что страховые пенсии по старости уже были проиндексированы также на 7,5% в январе этого года.

Запрет «наливаек»

У регионов РФ будет право самостоятельно вводить требования и ограничения на продажу алкогольных напитков (пива, сидра и т.д) в различных общественных заведениях (барах, кафе, ресторанов и буфетов), которые находятся в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Решение приняли из-за большого количества жалоб жителей домов: люди говорили о том, что так называемые наливайки продают алкоголь в ночное время. Это привлекало в районы асоциальных личностей.

По словам Вячеслава Володина, председателя Госдумы, регионы уже имеют право ограничивать продажу алкогольных напитков.

Получение прав и водительских удостоверений

Меняются правила сдачи экзаменов на водительские права и выдачи водительских удостоверений. Гражданам, на которых было наложено административное наказание за вождение в состоянии алкогольного опьянения, запретят сдавать экзамен, а также получать права. Сдать экзамен не будет возможности у лиц, которых лишили прав на управление транспортным средством. Пройти пересдачу можно будет только через 6–9 месяцев с момента прошлой попытки.

Автошколам нужно будет обязательно иметь заключение ГИБДД, которое будет подтверждать соответствие нормам их учебно-материальной базы.

Штрафы за нарушения при обороте табачной продукции

Будет установлена административная ответственность за нарушение требований к производству или обороту табачных изделий, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства. Штраф может дойти до суммы 1 млн рублей с конфискацией изготовленных изделий, продукции, оборудования и сырья.

Перепланировка и перевод жилого помещения в нежилое

Теперь перепланировкой будет считаться любое изменение границ и площади помещений, включая создание новых помещений. Изменится также процедура согласования процесса планировки и упростится перевод жилых помещений в нежилые и обратно.

Защита интересов соседей при краткосрочной аренде

Сдавать жильё в многоквартирных домах даже на короткий срок можно будет только при соблюдении условий прав и законных интересов соседей. Будет введён запрет на сдачу квартиры в аренду, в которой отсутствуют счётчики.

Защита объектов культурного наследия

С 15 апреля будет установлен перечень работ, разрешённых на территории объекта культурного наследия. Это касается сохранения памятников и ансамблей, которые находятся рядом с достопримечательным местом, ремонта и реконструкции объектов капитального строительства без каких-либо изменений их объёмно-пространственных характеристик. Также введён запрет на снос зданий, являющихся частью объекта культурного наследия.

Сохранение памятников Великой Отечественной войны

С 17 апреля будет действовать нововведение: муниципалитеты получат возможность проводить ремонтные работы на объектах культурного наследия, связанных с Великой Отечественной войной, в упрощённом порядке. Будет создан отдельный реестр, который включает памятники Великой Отечественной войны. Такой реестр станет частью общего реестра объектов культурного наследия.

Ранее мы писали о том, какие законы начнут действовать с марта.

Маргарита Водолажская

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#Общество#Штрафы#Законы#Нововведения#Госдума#Водительские права#Апрель#Индексация пенсий#Белгород
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