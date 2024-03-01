Пока у одних россиян смогут конфисковать имущество, других запретят увольнять

В Госдуме рассказали белгородцам, как изменится жизнь в марте

Некоторые граждане смогут получить жильё в соцнаём без очереди, других же не смогут уволить, если у них есть дети до 16 лет, а кого-то может ждать конфискация имущества. Подробнее о том, что изменится для жителей страны, рассказали в Госдуме.

Сюжет Госдума