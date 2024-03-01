Пока у одних россиян смогут конфисковать имущество, других запретят увольнять

Posted Сегодня, 05:00
Published Сегодня, 05:00
Modified Сегодня, 05:00
Updated Сегодня, 05:00
В марте в силу вступит ряд новых законов. Что именно изменится для россиян, рассказали в Госдуме. Разбираемся, чего ожидать и когда именно.
С 25 февраля собственники аварийного жилья могут получить другое по договору соцнайма вне очереди. В Госдуме уточнили, что закон уравнивает права указанной категории граждан с нанимателями соцжилья, признанного аварийным. Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин пояснил, что это позволит поддержать семьи с невысоким доходом, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.
Решено ввести запрет увольнения одиноких россиян, у которых есть дети до 16 лет. Ранее это касалось жителей страны, имеющих детей в возрасте до 14 лет. Исключениями из правил стали только ликвидация организации или грубое нарушение трудовых обязанностей. Депутаты считают, что подобная мера позволит защитить одиноких родителей.
Имущество теперь смогут конфисковать за публичные призывы к деятельности против безопасности государства, распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ и ряд других статей. Также под закон подпадают преступления из корыстных побуждений. Кроме того, за некоторые преступления россиян могут лишить специальных, воинских и почётных званий.
С 1 марта начнут маркирование и учёт животных. Коснётся это домашней птицы, пушных зверей, крупного рогатого скота. На домашних питомцев нововведение не распространится. Маркирование может быть групповым и индивидуальным. Делать это владельцы должны за свой счёт.
Также в силу вступят требования к содержанию животных в местах их продажи. Вольеры и аквариумы должны быть определённых размеров, а заболевших животных обязаны изолировать и лечить. В помещениях, где их содержат, необходимо поддерживать чистоту. Предполагается, что изменения помогут создать дополнительные меры защиты животных от жестокого обращения.
Со 2 марта в РФ автовладельцы смогут заключать краткосрочные договоры ОСАГО на срок от одного дня до трёх месяцев. Также на них будет распространяться трёхдневная отсрочка старта. В полисе прописано введение пониженных коэффициентов страховых тарифов. Ожидается, что это снизит число использования автомобилей без ОСАГО.
Ещё одним нововведением стала возможность подать заявление о выплате возмещения по вкладам в электронной форме. С 19 марта россияне смогут это сделать на официальном сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ) или через «Госуслуги». И теперь достаточно вместо реквизитов банковского счёта предоставить реквизиты карты «Мир».
Ранее Бел.Ру писало, какие законы вступят в силу в феврале.