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Госдума

Пока у одних россиян смогут конфисковать имущество, других запретят увольнять

1 марта 2024, 05:00
Фото: 1MI
Госдума

В Госдуме рассказали белгородцам, как изменится жизнь в марте

Некоторые граждане смогут получить жильё в соцнаём без очереди, других же не смогут уволить, если у них есть дети до 16 лет, а кого-то может ждать конфискация имущества. Подробнее о том, что изменится для жителей страны, рассказали в Госдуме.
Сюжет
Госдума

В марте в силу вступит ряд новых законов. Что именно изменится для россиян, рассказали в Госдуме. Разбираемся, чего ожидать и когда именно.

Жильё в соцнаём вне очереди

С 25 февраля собственники аварийного жилья могут получить другое по договору соцнайма вне очереди. В Госдуме уточнили, что закон уравнивает права указанной категории граждан с нанимателями соцжилья, признанного аварийным. Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин пояснил, что это позволит поддержать семьи с невысоким доходом, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.

Кого точно не уволят?

Решено ввести запрет увольнения одиноких россиян, у которых есть дети до 16 лет. Ранее это касалось жителей страны, имеющих детей в возрасте до 14 лет. Исключениями из правил стали только ликвидация организации или грубое нарушение трудовых обязанностей. Депутаты считают, что подобная мера позволит защитить одиноких родителей.

У кого отберут имущество?

Имущество теперь смогут конфисковать за публичные призывы к деятельности против безопасности государства, распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ и ряд других статей. Также под закон подпадают преступления из корыстных побуждений. Кроме того, за некоторые преступления россиян могут лишить специальных, воинских и почётных званий.

Учёт и защита животных

С 1 марта начнут маркирование и учёт животных. Коснётся это домашней птицы, пушных зверей, крупного рогатого скота. На домашних питомцев нововведение не распространится. Маркирование может быть групповым и индивидуальным. Делать это владельцы должны за свой счёт.

Также в силу вступят требования к содержанию животных в местах их продажи. Вольеры и аквариумы должны быть определённых размеров, а заболевших животных обязаны изолировать и лечить. В помещениях, где их содержат, необходимо поддерживать чистоту. Предполагается, что изменения помогут создать дополнительные меры защиты животных от жестокого обращения.

Изменения в автостраховании

Со 2 марта в РФ автовладельцы смогут заключать краткосрочные договоры ОСАГО на срок от одного дня до трёх месяцев. Также на них будет распространяться трёхдневная отсрочка старта. В полисе прописано введение пониженных коэффициентов страховых тарифов. Ожидается, что это снизит число использования автомобилей без ОСАГО.

Страховое возмещение

Ещё одним нововведением стала возможность подать заявление о выплате возмещения по вкладам в электронной форме. С 19 марта россияне смогут это сделать на официальном сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ) или через «Госуслуги». И теперь достаточно вместо реквизитов банковского счёта предоставить реквизиты карты «Мир».

Ранее Бел.Ру писало, какие законы вступят в силу в феврале.

Выплаты увеличатся и не только: как изменится жизнь белгородцев с февраля
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#Общество#Госдума#Россия#Увольнение#Автострахование#Наталья Корявых#Соцнайм
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