Эксперт оценил перспективы антитабачного закона в РФ

По его мнению, главной проблемой этого закона стало то, что он был разработан на основе идеи о здоровом образе жизни, но без широкого обсуждения с обществом. Закон написали люди, которые разделяют эту идею, но не учитывали мнение других граждан. Лоскутов отметил, что для того чтобы быть законопослушными, нужны законы, с которыми согласны все. Однако это не произошло.