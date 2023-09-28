Эксперт оценил перспективы антитабачного закона в РФ

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
В интервью с ИА RuNews24.ru Лоскутов поделился своим мнением о том, какие положения закона оказались эффективными, а какие не сработали или сработали иначе, чем было задумано.
По его мнению, главной проблемой этого закона стало то, что он был разработан на основе идеи о здоровом образе жизни, но без широкого обсуждения с обществом. Закон написали люди, которые разделяют эту идею, но не учитывали мнение других граждан. Лоскутов отметил, что для того чтобы быть законопослушными, нужны законы, с которыми согласны все. Однако это не произошло.
Он также указал на то, что в России половина взрослого населения курит, а законопроект создавался только в пользу некурящих. Лоскутов выразил свое недовольство тем, что закон многократно использует слова «запретить» и «ограничить», но почти не упоминает слово «разрешить». По его данным, закон помог отказаться от курения только 10% курящих людей.
Еще одной проблемой, по мнению Лоскутова, стала односторонняя направленность закона. Он считает, что взрослым людям, которые осознанно выбирают курение, нужно дать возможность продолжать это делать, но при этом защитить молодежь от табака. Он предложил создать барьер между табаком и подрастающим поколением, чтобы не позволять им начать курить.
Третьей проблемой, которую он выделил, является снижение возраста первого контакта с табаком среди подростков. Он отметил, что законопроект вызвал увеличение интереса к табаку среди подростков, а также появление новых продуктов, которые обходят запреты. Лоскутов считает, что борьба с традиционным табакокурением привела к возникновению новых и более опасных продуктов, которые стали объектом соревнования для подрастающего поколения.
В целом, Лоскутов считает, что антитабачный закон имеет свои проблемы и не смог достичь поставленных целей. Он предлагает изменить подход к регулированию табака, чтобы сохранить права взрослых людей на выбор, но при этом максимально защитить молодежь от вредного воздействия табака.