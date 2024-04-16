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Published Сегодня, 15:19

Modified Сегодня, 15:21

Updated Сегодня, 15:21

Алкоголь

В нескольких белгородских населённых пунктах хотят ограничить время продажи спиртного

16 апреля 2024, 15:19
Фото: 1MI
Алкоголь

В Белгородской области планируют ограничить время продажи спиртных напитков

Ограничения на продажу алкоголя с 16:00 до 11:00 планируют ввести в нескольких населённых пунктах, в том числе в Шебекино, Томаровке, Октябрьском. Окончательное решение будет принято 18 апреля, сообщили в пресс-службе Белгородской областной думы.

В нескольких населённых пунктах Белгородской области могут ограничить время продажи алкоголя с 16:00 до 11:00. Для этого нужно будет внести изменения в местное законодательство.

Ограничения планируют ввести в Октябрьском в Белгородском районе, Томаровке Яковлевского городского округа, а также в Борисовке, Красной Яруге и Шебекино. Сегодня, 16 апреля, инициативу губернатора Вячеслава Гладкова поддержали думские комитеты.

Депутаты облдумы рекомендовали принять соответствующий закон. Окончательное решение примут 18 апреля.

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