В нескольких белгородских населённых пунктах хотят ограничить время продажи спиртного

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
В нескольких населённых пунктах Белгородской области могут ограничить время продажи алкоголя с 16:00 до 11:00. Для этого нужно будет внести изменения в местное законодательство.
Ограничения планируют ввести в Октябрьском в Белгородском районе, Томаровке Яковлевского городского округа, а также в Борисовке, Красной Яруге и Шебекино. Сегодня, 16 апреля, инициативу губернатора Вячеслава Гладкова поддержали думские комитеты.
Депутаты облдумы рекомендовали принять соответствующий закон. Окончательное решение примут 18 апреля.
Напомним, что ограничения уже действуют в нескольких населённых пунктах в приграничье.