Как вставать по утрам, когда чувствуешь себя уставшим?

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Журналисты решили узнать у людей, которые страдают депрессией, способы, которые помогают им вставать по утрам.
Физическая активность. Один из респондентов рассказал, что перед тем, как встать с постели, он делает упражнения для различных групп мышц. Они включает в себя махи руками и ногами, подъёмы туловища и другие движения. Такая небольшая утренняя разминка даёт силы и энергию.
Разные люди используют разные подходы, чтобы просыпаться вовремя. Один из опрошенных решил проблему, заменив электронный будильник на старый механический с громким звонком, который он поставил в противоположном конце комнаты. Другой участник опроса использовал специальное приложение, которое сокращает время между повторами будильника.
Один из способов взбодриться — хранить на кухне утренние лекарства. Так вы встаёте, идёте на кухню, принимаете таблетки, а затем можете приготовить кофе, позавтракать и начать собираться на работу. Но важно: этот метод не подходит для хранения жизненно важных лекарств, которым нужны особые условия.
Один из респондентов рассказал о своей хитрости, которая помогает ему легче вставать по утрам. Он обещает себе чашку ароматного чая в качестве поощрения за то, что нашёл силы подняться с постели.
Также пейте по утрам больше воды, так как переполненный мочевой пузырь — очень сильный мотиватор подъёма с кровати.
Начинайте утро с небольшой медитации. Вспомните моменты, которыми вы гордитесь: похвалу от начальника, успешное завершение проекта или случай, когда вы кому-то помогли. Такие воспоминания заряжают энергией и мотивируют на продуктивный день.
У одного из опрошенных есть любимые вещи из гардероба, которые мотивируют его по утрам. Перед сном он размещает один из таких предметов на видном месте, чтобы первым делом увидеть его после пробуждения и настроиться на продуктивный день.
Обратитесь к друзьям. Одна из опрошенных женщин договорилась с подругой звонить по очереди ровно в семь часов утра и интересоваться, успела ли собеседница уже подняться или нет.
Для некоторых людей забота о собаке становится мощным стимулом для утреннего подъёма. Питомец не понимает, почему хозяин не хочет вставать, и требует внимания.
Воспользуйтесь правилом одной вещи. Начните утро с одного небольшого действия, например, умойтесь или приготовьте себе кофе. Такой постепенный старт поможет вам избежать утреннего стресса и легче перейти к выполнению остальных задач.