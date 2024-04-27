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Полицейский

Белгородец получил полгода принудительных работ за замах кулаком на полицейского

27 апреля 2024, 13:35
Фото: 1MI
Полицейский
Происшествие случилось в марте прошлого года в Старом Осколе. Мужчина в полицейском участке начал оскорблять представителей власти и угрожать им расправой. Его уже признали виновным, отметили в региональном следкоме.

17 марта 2023 года 38-летний житель Старого Оскола в пьяном состоянии зашёл в один из магазинов, где начал нарушать общественный порядок. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину и отвезли в участок, где тот начал оскорблять полицейских и, угрожая им расправой, замахнулся на них кулаком.

В отношении белгородца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ («Угроза применения насилия в отношении представителя власти») и статьи 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»).

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде принудительных работ на полгода.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Уголовное дело#Полиция#Новости Старого Оскола#Оскорбление полицейского
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