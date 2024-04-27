Белгородец получил полгода принудительных работ за замах кулаком на полицейского

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
17 марта 2023 года 38-летний житель Старого Оскола в пьяном состоянии зашёл в один из магазинов, где начал нарушать общественный порядок. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину и отвезли в участок, где тот начал оскорблять полицейских и, угрожая им расправой, замахнулся на них кулаком.
В отношении белгородца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ («Угроза применения насилия в отношении представителя власти») и статьи 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»).
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде принудительных работ на полгода.