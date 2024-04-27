Белгородец получил полгода принудительных работ за замах кулаком на полицейского

17 марта 2023 года 38-летний житель Старого Оскола в пьяном состоянии зашёл в один из магазинов, где начал нарушать общественный порядок. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину и отвезли в участок, где тот начал оскорблять полицейских и, угрожая им расправой, замахнулся на них кулаком.