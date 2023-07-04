Пьяный староосколец оскорбил полицейских из-за неудачной попытки попасть на вокзал

Суд признал старооскольца виновным по статьям за угрозы (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и публичное оскорбление (ст. 319 УК РФ) представителя власти. Изначально ему назначили семь месяцев лишения свободы. Позже наказание заменили на принудительные работы на аналогичный срок с удержанием 5% от зарплаты в доход государства.