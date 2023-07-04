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Пьяный староосколец оскорбил полицейских из-за неудачной попытки попасть на вокзал

4 июля 2023, 08:20
Фото: 1MI
Оскорбления и угрозы довели мужчину до суда. Изначально его приговорили к лишению свободы, но наказание в итоге заменили принудительными работами, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Помимо этого, старооскольцу придётся компенсировать моральный вред.

Инцидент произошёл 20 апреля. Пьяный мужчина пытался пройти в здание старооскольского автовокзала, но охрана его остановила. На неоднократные просьбы охранника покинуть здание горожанин не реагировал, вдобавок нецензурно выражаясь.

На вызов прибыли сотрудники Росгвардии. Мужчина продолжил вести себя агрессивно и стал публично оскорблять одного из полицейских, высказывая в его адрес угрозы расправой.

Суд признал старооскольца виновным по статьям за угрозы (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и публичное оскорбление (ст. 319 УК РФ) представителя власти. Изначально ему назначили семь месяцев лишения свободы. Позже наказание заменили на принудительные работы на аналогичный срок с удержанием 5% от зарплаты в доход государства.

Также мужчине придётся заплатить 30 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу потерпевшего. Приговор вступил в силу.

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