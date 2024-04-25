Стало известно, кто отремонтирует дорогостоящую сцену на Везёлке в Белгороде

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Понтонная сцена на Везёлке в Белгороде не пережила зиму. Как сообщили в мэрии, из-за перепада температур на объекте пострадал настил. Отремонтировать сцену должен был подрядчик в рамках гарантийных обязательств до 18 апреля.
Журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в мэрию Белгорода. Нам сообщили, что подрядчиком по установке и изготовлению сцены-понтона является компания «Маринпласт Северо-Запад». Она же будет заниматься устранением возникших дефектов.
Общая сумма контрактов по изготовлению, модернизации, увеличению, поставке и монтажу концертной сцены-понтона составила более 17 млн рублей. Средства выделили из городского бюджета. Заказчиком выступила Дирекция фестивалей Белгорода. Она будет заниматься решением вопросов по устранению возникших дефектов в рамках гарантийных обязательств.
Для справки: согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания «Маринпласт Северо-Запад» зарегистрирована в Ленинградской области в 2008 году. Отрасль — строительство кораблей, судов и плавучих конструкций. Руководитель, бенефициар и владелец — Андрей Ерохин. По итогам 2023 года чистая прибыль компании составила 12,2 млн рублей.