Для стеснённых условий — неплохо: велоактивист о велодорожках в парке «Берега»

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Published Сегодня, 05:39
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В областном центре заканчивают благоустраивать набережную «Берега». Доступ к новым изменениям белгородцы получат после открытия в мае. По словам мэра Валентина Демидова, сейчас на набережной завершают озеленение, но погулять и оценить новое общественное пространство уже можно.
Также глава городской администрации Валентин Демидов сообщил, что на «Берегах» создали удобный велопешеходный маршрут.
«Посетить набережную уже можно сейчас, хотя там и продолжаются работы по озеленению. Создан удобный велопешеходный маршрут — от парка Победы до нового пляжа», — заявил Валентин Демидов в начале апреля.
Правда ли велопешеходный маршрут удобный, как заверяет мэр? Таким вопросом задались и в управлении архитектуры и градостроительства Белгорода. Ведомство пригласило велоактивиста Константина Кошкина на встречу с подрядчиком на площадке. На встрече обсудили правильность устройства велоинфраструктуры.
При создании парка «Берега» Кошкин консультировал проектировщиков в части велоинфраструктуры. По заявлениям велоактивиста, множество ошибок удалось избежать до начала строительства.
По словам Кошкина, эта велодорожка является более рекреационной. Но город, помимо этого, остро нуждается в транспортных велокоммуникациях.
«Велодорожка шириной два метра, без обособления. Во-первых, потому что это рекреационная зона, а велодорожка — не транспортная, а прогулочная. Плюс чрезвычайная стесненность условий строительства не позволяет сделать велодорогу полноценно обособленной», — высказал своё мнение активист.
Константин Кошкин совместно с подрядчиком уточнили места нанесения пиктограмм и разметки на велодороге. Активист призывает минимизировать количество знаков.
Перед въездом на настил, где обрывается асфальтовая велодорожка, а потоки пешеходов и велосипедистов смешиваются, Константин Кошкин предлагает установить дополнительные таблички «осторожно, зона пешеходов».
На одном из участков возможен конфликт пешеходов и СИМ с велосипедистами. Но как говорит велоактивист, сделать лучше не позволили стеснённые условия.
Велопарковки Кошкин назвал хорошими, но предложил увеличить расстояние между стойками. А также уточнил, что 10 парковочных мест под велосипеды здесь не нужны. Такое количество мест для набережной много.
«Но это уже вопрос к проектировщику и качеству проекта, а не к строителям. Напомню, что в проекте пляжа „Берега“ совместно удалось устранить множество ошибок на стадии проекта. В проекте набережной лично я не участвовал», — написал Константин.
Журналистка Бел.Ру поговорила с автором замечаний — Константином Кошкиным о встрече с подрядчиком.
Велоактивист подчёркивает, что такие обсуждения стоит проводить на стадии проектирования:
«Потому как затраты на корректировку проекта несоизмеримы с затратами на переделку „на площадке“. Придется либо оставлять как получилось — то есть, неудобно или неправильно, или переделывать. Это уже много раз предлагали, и более того, есть примеры в Белгороде, что это действительно эффективно работает. Удавалось избежать многих ляпов проекта».
О самой встрече Константин отозвался позитивно. Подрядчик был очень заинтересован в совместном поиске решений возникших вопросов.
А нам осталось лишь дождаться мая, чтобы проверить, как подошли строители к предложениям активиста.
Напомним, что мэр Белгорода делал заявления о появлении велопешеходной связи между парком Победы, пляжем, новой набережной и Сосновкой.
«В этом основная задача — соединить центр города с пляжем, набережной и Сосновкой. Это будет единый замкнутый водно-зелёный каркас с великолепной вело-пешеходной связью и различными активностями. Соединив центр города, парк и центральный пляж, общая протяжённость маршрута составит 5 км», — сообщил Валентин Демидов.