Для стеснённых условий — неплохо: велоактивист о велодорожках в парке «Берега»

В областном центре заканчивают благоустраивать набережную «Берега». Доступ к новым изменениям белгородцы получат после открытия в мае. По словам мэра Валентина Демидова, сейчас на набережной завершают озеленение, но погулять и оценить новое общественное пространство уже можно.