Грядёт повышение стоимости авиабилетов в 3-4 раза. В чём причина?

На протяжении всего 2024 года цены продолжат расти: в среднем увеличение ожидается на 10-15%, а на части направлений стоимость может оказаться выше примерно в два раза. В то же время такие изменения коснутся в основном международных рейсов: на внутрироссийских стоимость должна остаться прежней, кроме направления в города-курорты.