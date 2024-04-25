Грядёт повышение стоимости авиабилетов в 3-4 раза. В чём причина?

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
За последний год в России значительно увеличилась стоимость авиабилетов: за первые три месяца 2024 года цены выросли примерно на 25%. Данный рост, по мнению эксперта, связан с уменьшенным количеством вкладываемых в авиацию федеральных выплат, поэтому повышение цен помогает отрасли дольше быть на плаву. Причина также заключается в подорожавшем топливе, чья цена повышается в том числе из-за санкций и политической ситуации.
«Треть стоимости — это авиационное топливо. Есть и другие статьи расходов: сборы на содержание аэропортов, индексация цен в соответствии с инфляцией, лизинг воздушных судов», — объяснил эксперт.
В динамику роста цен также закладывается и подорожание валюты, из-за чего может увеличиться сумма за иностранный лизинг и ремонтно-техническое обслуживание самолётов, которое за последнее время подорожало на 40%. Несмотря на то, что техобслуживание самолётов теперь российское, оборудование всё равно поступает из-за рубежа.
Стоимость авиабилетов повышается на опережение, чтобы в будущем уменьшить вероятную убыль и предотвратить кризис отрасли.
На протяжении всего 2024 года цены продолжат расти: в среднем увеличение ожидается на 10-15%, а на части направлений стоимость может оказаться выше примерно в два раза. В то же время такие изменения коснутся в основном международных рейсов: на внутрироссийских стоимость должна остаться прежней, кроме направления в города-курорты.
«Всё будет зависеть от популярности направления: где-то цены вырастут вдвое, где-то на 5%. В Турции в этом году поднимутся цены, соответственно, туристы будут искать направления подешевле, и цены на авиабилеты в Турции могут совершенно неожиданно упасть в цене», — заключил эксперт.
В то же время специалисты Росстата высчитали среднюю стоимость авиабилетов в этом году. По их подсчётам, за одну тысячу километров россияне должны будут заплатить 5-7 тысяч рублей.
Напомним, что в Белгороде с начала специальной военной операции на Украине временно закрылся аэропорт. Такие же ограничения коснулись аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе.
Федеральное правительство в качестве поддержки выделяет им дополнительные средства из резервного фонда: в декабре прошлого года аэропортам выделяли 3,3 млрд рублей.