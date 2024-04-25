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Published Сегодня, 12:52

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

Грядёт повышение стоимости авиабилетов в 3-4 раза. В чём причина?

Грядёт повышение стоимости авиабилетов в 3-4 раза. В чём причина?

25 апреля 2024, 12:52
Фото: 1MI
Авиаэксперт Роман Гусаров рассказал журналистам «Новых известий», почему в скором времени ожидается сильный рост цены на авиабилеты. Также стало известно, какие направления будут пользоваться спросом этим летом. Подробности — в материале Бел.Ру.

Почему произошёл рост цен?

За последний год в России значительно увеличилась стоимость авиабилетов: за первые три месяца 2024 года цены выросли примерно на 25%. Данный рост, по мнению эксперта, связан с уменьшенным количеством вкладываемых в авиацию федеральных выплат, поэтому повышение цен помогает отрасли дольше быть на плаву. Причина также заключается в подорожавшем топливе, чья цена повышается в том числе из-за санкций и политической ситуации.

«Треть стоимости — это авиационное топливо. Есть и другие статьи расходов: сборы на содержание аэропортов, индексация цен в соответствии с инфляцией, лизинг воздушных судов», — объяснил эксперт.

В динамику роста цен также закладывается и подорожание валюты, из-за чего может увеличиться сумма за иностранный лизинг и ремонтно-техническое обслуживание самолётов, которое за последнее время подорожало на 40%. Несмотря на то, что техобслуживание самолётов теперь российское, оборудование всё равно поступает из-за рубежа.

Стоимость авиабилетов повышается на опережение, чтобы в будущем уменьшить вероятную убыль и предотвратить кризис отрасли.

Что будет дальше?

На протяжении всего 2024 года цены продолжат расти: в среднем увеличение ожидается на 10-15%, а на части направлений стоимость может оказаться выше примерно в два раза. В то же время такие изменения коснутся в основном международных рейсов: на внутрироссийских стоимость должна остаться прежней, кроме направления в города-курорты.

«Всё будет зависеть от популярности направления: где-то цены вырастут вдвое, где-то на 5%. В Турции в этом году поднимутся цены, соответственно, туристы будут искать направления подешевле, и цены на авиабилеты в Турции могут совершенно неожиданно упасть в цене», — заключил эксперт.

В то же время специалисты Росстата высчитали среднюю стоимость авиабилетов в этом году. По их подсчётам, за одну тысячу километров россияне должны будут заплатить 5-7 тысяч рублей.

Напомним, что в Белгороде с начала специальной военной операции на Украине временно закрылся аэропорт. Такие же ограничения коснулись аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе.

Федеральное правительство в качестве поддержки выделяет им дополнительные средства из резервного фонда: в декабре прошлого года аэропортам выделяли 3,3 млрд рублей.

Часть из 3,3 млрд рублей от правительства РФ уйдёт на поддержку аэропорта Белгорода
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Аэропорт#Стоимость#Билеты#Россия
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