В связи со скоплением птиц РЭО проверит полигоны вблизи аэропортов

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
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Updated Сегодня, 11:56
Издание 56orb.ru пишет, что генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев сообщил о возможном влиянии на безопасность полетов воздушных судов объектов обращения с твердыми коммунальными отходами из-за скопления птиц. По его словам, в связи с этим было принято решение о проверке полигонов ТКО, находящихся в границах шестых подзон приаэродромных территорий. В соответствии с территориальными схемами обращения с отходами объекты в непосредственной близости к аэродромам гражданской авиации расположены в 52 российских субъектах. На данный момент чуть больше 30 полигонов ТКО заключили со специализированными предприятиями договоры на проведение орнитологических обследований. Российский экологический оператор тщательно следит за ситуацией и исполнением необходимых требований, поскольку в последнее время выросло количество инцидентов с воздушными судами из-за птиц.
Шестая подзона приаэродромной территории представляет собой участок в радиусе 15 километров от геометрического центра взлетно-посадочной полосы. Владельцы объектов для обращения с ТКО, входящих в пределы данной подзоны, обязаны провести орнитологические исследования до 1 сентября 2024 года.
Данное требование прописано в Постановлении Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 года № 1460. В случае непроведения исследования или недостаточных мер по защите от массового скопления птиц использование объекта после указанного срока будет запрещено.
Заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин отметил, что в этой связи Российский экологический оператор взаимодействует с органами исполнительной власти российских субъектов по вопросам проведения орнитологических исследований и их мониторингу. Необходимость проведения таких исследований, в первую очередь, продиктована требованием исключить риски создания аварийной ситуации в авиационной отрасли.