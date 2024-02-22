В связи со скоплением птиц РЭО проверит полигоны вблизи аэропортов

Издание 56orb.ru пишет, что генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев сообщил о возможном влиянии на безопасность полетов воздушных судов объектов обращения с твердыми коммунальными отходами из-за скопления птиц. По его словам, в связи с этим было принято решение о проверке полигонов ТКО, находящихся в границах шестых подзон приаэродромных территорий. В соответствии с территориальными схемами обращения с отходами объекты в непосредственной близости к аэродромам гражданской авиации расположены в 52 российских субъектах. На данный момент чуть больше 30 полигонов ТКО заключили со специализированными предприятиями договоры на проведение орнитологических обследований. Российский экологический оператор тщательно следит за ситуацией и исполнением необходимых требований, поскольку в последнее время выросло количество инцидентов с воздушными судами из-за птиц.