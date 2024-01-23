Аэропорт, активы Зотова и ЭФКО: какие компании понесли убытки в первый год СВО

2022 год выдался для многих предприятий в Белгородской области сложным. Начало СВО, санкции, разрыв логистических цепочек. В этой публикации мы рассматриваем организации, которые вошли во вторую десятку по убыткам за 2022 год. Для расчёта использовались данные о компаниях из открытых источников. На начало 2024 года мы можем оперировать только цифрами за позапрошлый год. Вероятно, некоторые из участников рейтинга в 2023 году смогли улучшить свои финансовые показатели. Но это станет известно разве что к лету нынешнего года.