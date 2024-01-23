Аэропорт, активы Зотова и ЭФКО: какие компании понесли убытки в первый год СВО

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
2022 год выдался для многих предприятий в Белгородской области сложным. Начало СВО, санкции, разрыв логистических цепочек. В этой публикации мы рассматриваем организации, которые вошли во вторую десятку по убыткам за 2022 год. Для расчёта использовались данные о компаниях из открытых источников. На начало 2024 года мы можем оперировать только цифрами за позапрошлый год. Вероятно, некоторые из участников рейтинга в 2023 году смогли улучшить свои финансовые показатели. Но это станет известно разве что к лету нынешнего года.
Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», об убытках в сумме 124 млн рублей по итогам 2022 года отчиталась агрофирма «Металлург». Она зарегистрирована в 1995 году в Старом Осколе. Отрасль — выращивание овощей. Руководитель — Роман Саморуков.
В список попало и предприятие из Красногвардейского района «Транспорт будущего». Компания работает с 2021 года и занимается производством вертолётов, самолётов и прочих летательных аппаратов. Руководитель и бенефициар — Юрий Козаренко. Убыток организации по итогам 2022 года составил 139 млн рублей. Владельцами компании являются Юрий Козаренко (90%) и Александр Козаренко (10%).
До этого владельцами компании были активы ЭФКО — ООО «Бирюч» и ООО «Здоровое будущее».
В «минус» ушла и фирма «Ольшанец парк». Предприятие зарегистрировано в Белгородском районе в 2011 году. Отрасль — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Руководитель — Денис Юстицкий, а бенефициар — Владимир Зотов. При выручке в 49 млн рублей убыток фирмы составил 153 млн рублей. Совладельцами компании являются Владимир Зотов (77,50%) и Лариса Ковалёва (22,50%).
Напомним, депутат и самый богатый человек в Белгородской области Владимир Зотов попал в проект «Владельцы Белгородской области». А не так давно предприниматель рассказал о «конкуренции» с «Русагро» и участии компании в деятельности «Агро-Белогорья», отметив, что беспокойства на этот счёт у него нет.
Попал в антирейтинг Ракитянский арматурный завод. Предприятие работает с 1996 года и занимается производством трубопроводной арматуры. Управляющая компания — «ТМК Этерно». Убыток фирмы по итогам 2022 года составил 155 млн рублей. Выручка от продажи достигла 862 млн рублей, а чистые активы — 203 млн рублей. По информации на 2021 год Ракитянский арматурный завод принадлежит фирме «Трубы 2000» из Московской области (85,26%) и Наталье Игнатенко (0,010%).
Напомним, в 2020 году завод задолжал 123 работникам более 1,5 млн рублей. Тогда административные материалы на гендиректора предприятия ушли в мировой суд. Долги завод выплатил только после вмешательства прокуроров.
Ожидаемо в список убыточных фирм попал международный аэропорт в Белгороде. Компания зарегистрирована в 2016 году. Руководитель — Елена Безбородова, а головная компания — «Ти.Эс. Транс Сайбириа Ко». Убыток аэропорта составил 161 млн рублей. Владельцем является фирма «Новапорт Инвест» (Москва).
Напомним, аэропорт в областном центре не работает с начала СВО. А в сентябре прошлого года стало известно, что АО «Авиакомпания „Россия“ потребовало через суд взыскать с компании „Международный аэропорт Белгород“ 4,8 млн рублей в счёт возмещения убытков. До „Новапорта“ аэропортом владели структуры „Агро-Белогорья“ и Владимира Зотова.
В антирейтинг угодила дочерняя компания «ЭФКО продукты питания» — «Бирюч», тот самый бывший владелец «Транспорта будущего». Предприятие зарегистрировано в Красногвардейском районе в 2016 году и занимается техническими испытаниями, исследованиями, анализом и сертификацией. Руководитель — Марина Герасимова. При выручке в 108 млн рублей убыток предприятия составил 194 млн рублей.
Что касается ЭФКО, в прошлом году чистая прибыль компании составила 512 млн рублей. Это в четыре раза больше, чем было в 2021 году, когда компания отчиталась о прибыли в 123 млн рублей.
Убыточным оказался и «Алексеевский бекон». Компания работает в Алексеевском горокруге с 2007 года и занимается разведением свиней. Управляющая фирма — «УК РБПИ Групп». Убыток организации превысил 198 млн рублей, а выручка от продажи достигла 9 млрд рублей. Совладельцами являются граждане России и компания «Агро-Союз ТШ» (51%).
Агропромышленный комплекс «Агрофуд» также отчитался об убытках. Компания зарегистрирована в Губкинском горокруге с 2016 года и занимается переработкой и консервированием мяса. Обязанности генерального директора исполнят Ольга Коробко. Она же является бенефициаром. Убыток комплекса составил 203 млн рублей, а выручка от продажи превысила 144 млн рублей.
Ещё одна фирма, которая попала в антирейтинг, «Скоростной трамвай». Компания работает в Старом Осколе с 2003 года и занимается регулярными перевозками пассажиров трамваями в городском и пригородном сообщении. Руководитель — Игорь Свиридов. Убыток предприятия по итогам 2022 года составил 214 млн рублей.
Ранее стало известно, что в Белгородской области простились с участником спецоперации на Украине, который работал в ООО «Скоростной трамвай». Погиб житель региона 26 января 2023 года.
В «минус» ушёл свинокомплекс «Короча», входящий в агропромышленный холдинг «Мираторг». Организация зарегистрирована в 2006 году в Корочанском районе. Руководитель — Марина Бершакова. При выручке от продажи в 60 млрд рублей убыток достиг 258 млн рублей.
В 2022 году ЗАО «Свинокомплекс Короча» обратилось в суд по интеллектуальным правам с требованием досрочного прекращения правовой охраны нескольких товарных знаков ЗАО «Круг». В предприятии заявили, что компания их не использует. Речь шла о названии «Тирольские пироги» и производных от него.
С местами рейтинга с 30-го по 21-е можно ознакомиться в первой публикации.