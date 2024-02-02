Мэрию Белгорода обязали освободить участок рядом с аэропортом от сора и куропаток

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
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Updated Сегодня, 08:22
Белгородская транспортная прокуратура провела проверку в районе аэродрома Белгорода на безопасность полётов. В ходе обследования на участке рядом с аэропортом обнаружили куропаток. Их появление, считают в прокуратуре, обусловлено густой растительностью, которую на участке не покосили. Именно эти заросли привлекли на территорию птиц.
Выявленные нарушения создают негативную орнитологическую обстановку, отметили в ведомстве.
Транспортный прокурор направил в Свердловский районный суд Белгорода иск о возложении на мэрию обязанности очистить земельный участок рядом с аэропортом от зарослей кустарников.
Суд требования удовлетворил, однако решение в законную силу ещё не вступило.
Напомним, что аэропорт Белгорода не работает с начала СВО. Временно приостановили свою работу и аэропорты в Ростове-на-Дону, Анапе, Геленджике, Элисте, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе.