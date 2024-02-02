Мэрию Белгорода обязали освободить участок рядом с аэропортом от сора и куропаток

Белгородская транспортная прокуратура провела проверку в районе аэродрома Белгорода на безопасность полётов. В ходе обследования на участке рядом с аэропортом обнаружили куропаток. Их появление, считают в прокуратуре, обусловлено густой растительностью, которую на участке не покосили. Именно эти заросли привлекли на территорию птиц.