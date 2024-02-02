Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:20

Published Сегодня, 08:20

Modified Сегодня, 08:22

Updated Сегодня, 08:22

Птица

Мэрию Белгорода обязали освободить участок рядом с аэропортом от сора и куропаток

2 февраля 2024, 08:20
Фото: Изображение Midjourney
Птица

Из-за нескошенных зарослей рядом с аэропортом Белгорода поселились куропатки

Транспортная прокуратура проверила территорию рядом с аэропортом Белгорода и заметила густые заросли, в которых поселились куропатки. Прокурор попросил суд обязать мэрию избавиться от кустарников.

Белгородская транспортная прокуратура провела проверку в районе аэродрома Белгорода на безопасность полётов. В ходе обследования на участке рядом с аэропортом обнаружили куропаток. Их появление, считают в прокуратуре, обусловлено густой растительностью, которую на участке не покосили. Именно эти заросли привлекли на территорию птиц.

Выявленные нарушения создают негативную орнитологическую обстановку, отметили в ведомстве.

Транспортный прокурор направил в Свердловский районный суд Белгорода иск о возложении на мэрию обязанности очистить земельный участок рядом с аэропортом от зарослей кустарников.

Суд требования удовлетворил, однако решение в законную силу ещё не вступило.

Напомним, что аэропорт Белгорода не работает с начала СВО. Временно приостановили свою работу и аэропорты в Ростове-на-Дону, Анапе, Геленджике, Элисте, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе.

С аэропорта — на кладбище: общественный транспорт Белгорода «восстанавливает» режим
Узнать подробнее
Читайте также:
Часть из 3,3 млрд рублей от правительства РФ уйдёт на поддержку аэропорта БелгородаКакое совпадение: В Краснодаре откроют аэропорт «Пашковский», а в Киеве — «Борисполь»Аэропорт в Краснодаре могут открыть в ближайшее время. А в Белгороде?
#Город#Белгородская область#Нарушения#Новости Белгорода#Транспортная прокуратура#Белгород#Куропатка#Александра Склярова
Подпишитесь
Обстреляна школа, найден взрывоопасный предмет: что произошло в Белгородской области
Сегодня, 09:38
Видео или трансляция? Как будут учиться дети удалённо после 19 февраля
Сегодня, 07:57
Проблемный водоканал Старого Оскола присоединили к Белоблводоканалу
Сегодня, 08:24
«Мэрия молча всё свернула?» Белгородцы не получили долгожданные новогодние открытки
Сегодня, 07:26
Ветеринар из Старого Оскола может отделаться штрафом за дискредитацию ВС РФ
Сегодня, 09:47
Ограничения остаются: откроют ли все выходы и входы на территорию школ?
Сегодня, 08:32