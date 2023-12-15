Какое совпадение: В Краснодаре откроют аэропорт «Пашковский», а в Киеве — «Борисполь»

Не секрет, что самую большую опасность для гражданских самолетов представляют беспилотники, которыми ВСУ регулярно атакует объекты на российской территории. И хотя краснодарский аэропорт по сравнению с тем же белгородским, курским, брянским или ростовским находится в сравнительно спокойном месте, на территорию края уже не раз прилетали вражеские дроны. Так, в феврале БПЛА атаковали нефтебазу в Туапсе, после чего начался пожар. В мае два беспилотника упали в Краснодаре и повредили здания, а в октябре их несколько раз перехватывали у побережья Краснодарского края.