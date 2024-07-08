bel.ru
ГлавноеВсе новости

Адлер

Выбрать дату
2024
Будет ли больше поездов из Белгорода к морю и появятся ли электрички до Россоши?
8 июля, 08:01
У белгородцев появится возможность уехать на поездах в Краснодарский край и Крым
10 мая, 12:48
2023
Какое совпадение: В Краснодаре откроют аэропорт «Пашковский», а в Киеве — «Борисполь»
15 декабря 2023, 02:20
2022
Летний поезд Белгород — Адлер будет курсировать до конца сентября
Дополнительные рейсы на указанный поезд добавило ОАО «РЖД» по просьбе белгородских властей, сообщили в региональном правительстве.
24 августа 2022, 07:15
2021
Тише едешь – дальше будешь: что вы думаете о поезде Белгород — Адлер?
19 марта 2021, 06:00
Новый поезд довезёт белгородцев до Адлера за 39 часов
15 марта 2021, 11:55

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика