Билеты есть, нет спроса? Можно ли уехать в Москву из Белгорода на майские праздники

27 апреля, 8, 12 мая в столицу из Белгорода также можно будет уехать на поезде № 220Ч. Отправление — в 01:36, а прибытие — в 14:00. Время в пути — 12 часов 24 минуты. Стоит отметить, что на маршруте предусмотрена дополнительная остановка на станции Прохоровка. Стоимость билетов на данный поезд немного выше (плацкарт — от 2300 рублей, купе — от 3400 рублей), но свободных мест на 27 апреля больше.