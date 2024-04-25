Билеты есть, нет спроса? Можно ли уехать в Москву из Белгорода на майские праздники

Posted 25 апреля, 10:54
Published 25 апреля, 10:54
Modified 25 апреля, 10:54
Updated 25 апреля, 10:54
Дополнительные поезда между Белгородом и Москвой будут курсировать с 26 апреля по 12 мая. Журналисты Бел.Ру узнали, сколько стоят билеты и остались ли свободные места.
Один из поездов — № 528В. Из областного центра он отравляется в 11:00. Прибытие в столицу — в 05:05.
Свободные места на 26 апреля ещё остались. К примеру, в плацкарте их 374. Стоимость билета стартует от 2000 рублей. Меньше мест в купе — 24. Цена за один билет начинается от 3000 рублей. Также есть места в купе для инвалидов. Этот же поезд будет отправляться в Москву 1, 4, 5, 7, 11 и 12 мая.
27 апреля, 8, 12 мая в столицу из Белгорода также можно будет уехать на поезде № 220Ч. Отправление — в 01:36, а прибытие — в 14:00. Время в пути — 12 часов 24 минуты. Стоит отметить, что на маршруте предусмотрена дополнительная остановка на станции Прохоровка. Стоимость билетов на данный поезд немного выше (плацкарт — от 2300 рублей, купе — от 3400 рублей), но свободных мест на 27 апреля больше.
В обратном направлении в те же даты запустят поезд № 219Щ. Из Москвы состав будет отправляться в 17:40, а прибывать в Белгород в 06:25. Время в пути — 12 часов 45 минут. Однако билетов на 27 апреля осталось всего два. Стоимость — от 2300 рублей.
Ещё один поезд № 527М будет курсировать 27 апреля, 2, 5, 6, 8, 12, 13 мая. Состав будет отправляться из столицы в 23:20, а прибывать в Белгород в 18:00. Время в пути — 18 часов 40 минут.
Билеты есть на 2 мая. В плацкартных вагонах стоимость стартует от 2500 рублей. Место в купе можно приобрести от 2700 рублей. Также осталось несколько мест в купе для инвалидов.