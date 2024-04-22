У белгородцев появится больше возможностей уехать в Москву на майские праздники

Поезд № 220Ч выйдет в рейс 27 апреля, 8, 12 мая. Из Белгорода в Москву он будет выезжать в 01:36. Предусмотрена дополнительная остановка на станции Прохоровка. В обратном направлении в те же даты запустят поезд № 219Щ. Отправление — от Киевского вокзала в 17:40.