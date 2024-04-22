У белгородцев появится больше возможностей уехать в Москву на майские праздники

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Назначены дополнительные поезда между Белгородом и Москвой. Курсировать они будут в период с 26 апреля по 12 мая.
Один из поездов — № 528В. Из Белгорода он отправится в 11:00. В расписании его можно будет найти 26 апреля, 1, 4, 5, 7, 11 и 12 мая.
Поезд № 220Ч выйдет в рейс 27 апреля, 8, 12 мая. Из Белгорода в Москву он будет выезжать в 01:36. Предусмотрена дополнительная остановка на станции Прохоровка. В обратном направлении в те же даты запустят поезд № 219Щ. Отправление — от Киевского вокзала в 17:40.
Поезд № 527М будет курсировать 27 апреля, 2, 5, 6, 8, 12, 13 мая. Начальная точка маршрута в Москве — Павелецкий вокзал. Отправление — в 23:20.