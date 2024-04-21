Этим летом поезд довезёт белгородцев до Анапы без пересадок

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Жительница Белгородской области поинтересовалась в социальных сетях, планируют ли этим летом запускать беспересадочный поезд, курсирующий из Белгорода в Краснодар.
На обращение отреагировал министр автомобильных дорог и транспорта региона Сергей Евтушенко. Он отметил, что беспересадочный вагон 210В «Белгород — Анапа» будет ездить через день с 1 июня до конца августа.
С подробными расписанием движения поезда можно ознакомиться в физических кассах Ж\Д вокзала, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или на официальном сайте перевозчика.
Напомним, что в регионе также запустили дополнительный поезд из Белгорода в Ржаву. Электричка будет курсировать весь дачный сезон: с 1 апреля до 31 октября по будням.