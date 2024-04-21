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Published Сегодня, 14:21

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Updated Сегодня, 14:23

Летом из будет курсировать поезд «Белгород — Анапа»

Этим летом поезд довезёт белгородцев до Анапы без пересадок

21 апреля 2024, 14:21
Фото: 1MI

Летом из будет курсировать поезд «Белгород — Анапа»

Поезд будет курсировать всё лето с отправлением через день. Подробности сообщил региональный министр автомобильных дорог и транспорта Сергей Евтушенко.

Жительница Белгородской области поинтересовалась в социальных сетях, планируют ли этим летом запускать беспересадочный поезд, курсирующий из Белгорода в Краснодар.

На обращение отреагировал министр автомобильных дорог и транспорта региона Сергей Евтушенко. Он отметил, что беспересадочный вагон 210В «Белгород — Анапа» будет ездить через день с 1 июня до конца августа.

С подробными расписанием движения поезда можно ознакомиться в физических кассах Ж\Д вокзала, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или на официальном сайте перевозчика.

Напомним, что в регионе также запустили дополнительный поезд из Белгорода в Ржаву. Электричка будет курсировать весь дачный сезон: с 1 апреля до 31 октября по будням.

В Белгороде 1 апреля запустили дополнительный поезд
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#Александра Склярова#Белгородская область#Поезд#Анапа#Краснодарский край#Сергей евтушенко#Дополнительный поезд#Белгород
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