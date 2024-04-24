Цитата краеведа появится на новом мемориале в Белгороде

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
Ранее депутаты горсовета приняли решение об увековечении памяти белгородцев, погибших на Камышитовом заводе в 1942 году. Речь идёт о создании мемориального комплекса. На одной из стен появится следующая надпись:
В комиссию по увековечению памяти выдающихся лиц и исторических событий для сохранения объективной правды об истории жестокости нацистов на Камышитовом заводе, а также для усиления смысловой и эмоциональной нагрузки поступило ходатайство от управления культуры администрации Белгорода.
Управление попросило рассмотреть вопрос о нанесении дополнительной надписи на фокус-стену № 2 мемориала. Это будет цитата из книги историка и краеведа Александра Крупенкова.
Депутаты горсовета предложение поддержали.