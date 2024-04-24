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Концепция мемориала

Цитата краеведа появится на новом мемориале в Белгороде

24 апреля 2024, 05:16
Фото: скриншот с заседания депутатов горсовета Белгорода
Концепция мемориала
Депутаты горсовета внесли изменения в ранее принятое решение, которое касается увековечения памяти белгородцев, погибших на Камышитовом заводе в 1942 году. Кроме утверждённой надписи на мемориале на фокус-стену нанесут ещё одну.

Ранее депутаты горсовета приняли решение об увековечении памяти белгородцев, погибших на Камышитовом заводе в 1942 году. Речь идёт о создании мемориального комплекса. На одной из стен появится следующая надпись:

Фото: скриншот с заседания депутатов горсовета Белгорода

В комиссию по увековечению памяти выдающихся лиц и исторических событий для сохранения объективной правды об истории жестокости нацистов на Камышитовом заводе, а также для усиления смысловой и эмоциональной нагрузки поступило ходатайство от управления культуры администрации Белгорода.

Управление попросило рассмотреть вопрос о нанесении дополнительной надписи на фокус-стену № 2 мемориала. Это будет цитата из книги историка и краеведа Александра Крупенкова.

Фото: скриншот с заседания депутатов горсовета Белгорода

Депутаты горсовета предложение поддержали.

В Белгороде завершается установка монумента в память о погибших на Камышитовом заводе
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#Кристина Семенчук#Город#Новости Белгорода#История#Белгород#Мемориал#Камышитовый завод
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