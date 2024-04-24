Цитата краеведа появится на новом мемориале в Белгороде

В комиссию по увековечению памяти выдающихся лиц и исторических событий для сохранения объективной правды об истории жестокости нацистов на Камышитовом заводе, а также для усиления смысловой и эмоциональной нагрузки поступило ходатайство от управления культуры администрации Белгорода.