Момент атаки дрона ВСУ на транспорт белгородцев попал на видео

Напомним, что вчера днём, 23 апреля, Шебекино пытались атаковать тремя дронами-камикадзе. Пострадали четыре местных жителя. Всех госпитализировали. Помимо этого, повреждены 10 машин и строящийся торговый объект. Также пострадали после атаки дронов коммерческий объект в Безлюдовке и детский сад в посёлке Красное.