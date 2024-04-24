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Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

Беспилотник

Момент атаки дрона ВСУ на транспорт белгородцев попал на видео

24 апреля 2024, 10:52
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник
Дрон не сдетонировал, инцидент произошёл вчера днём, сообщает Telegram-канал «Шёпот Шебекино».

В Сети появилось видео атаки дрона-камикадзе ВСУ в Шебекинском горокруге. Местные каналы сообщают, что это произошло накануне днём на трассе возле Новой Таволжанки. Беспилотник при ударе не сдетонировал.

Напомним, что вчера днём, 23 апреля, Шебекино пытались атаковать тремя дронами-камикадзе. Пострадали четыре местных жителя. Всех госпитализировали. Помимо этого, повреждены 10 машин и строящийся торговый объект. Также пострадали после атаки дронов коммерческий объект в Безлюдовке и детский сад в посёлке Красное.

Всего под обстрелом ВСУ за минувшие сутки оказались девять районов области.

Падение беспилотника
Видео: «Шёпот Шебекино»
Число пострадавших после атаки ВСУ белгородцев увеличилось до четырёх
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#Алина Харина#Видео#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Белгород#Шебекинский горокруг#СВО#Атака ВСУ#БПЛА
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