Момент атаки дрона ВСУ на транспорт белгородцев попал на видео

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
В Сети появилось видео атаки дрона-камикадзе ВСУ в Шебекинском горокруге. Местные каналы сообщают, что это произошло накануне днём на трассе возле Новой Таволжанки. Беспилотник при ударе не сдетонировал.
Напомним, что вчера днём, 23 апреля, Шебекино пытались атаковать тремя дронами-камикадзе. Пострадали четыре местных жителя. Всех госпитализировали. Помимо этого, повреждены 10 машин и строящийся торговый объект. Также пострадали после атаки дронов коммерческий объект в Безлюдовке и детский сад в посёлке Красное.
Всего под обстрелом ВСУ за минувшие сутки оказались девять районов области.