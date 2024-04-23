Не только в районах МКД: модульные укрытия устанавливают в частном секторе Белгорода

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
В Белгороде продолжается установка модульных укрытий в частном секторе. Об этом рассказал мэр города Валентин Демидов.
За выходные установлены бетонные конструкции в крупных микрорайонах индивидуальной застройки. Семь модулей появилось в Юго-Западном-2.1, три модуля — в Юго-Западном-2.5.
Уже размещено 45 модульных укрытий в частном секторе Белгорода. 11 из них находятся в Юго-Западном, по пять — в Юго-Западном-2.2 и Восточном, семь — в северной части города, четыре — в Новом микрорайоне. Работа по установке укрытий продолжается.
Совсем недавно в мэрии Белгорода прокомментировали раскраску укрытий в зоопарке. Как выяснилось, нанесение рисунков с горадминистрацией не согласовывали. Про этом рекомендованные яркие надписи о назначении модулей всё же остались.