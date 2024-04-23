Не только в районах МКД: модульные укрытия устанавливают в частном секторе Белгорода

Уже размещено 45 модульных укрытий в частном секторе Белгорода. 11 из них находятся в Юго-Западном, по пять — в Юго-Западном-2.2 и Восточном, семь — в северной части города, четыре — в Новом микрорайоне. Работа по установке укрытий продолжается.