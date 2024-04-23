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Posted Сегодня, 06:32

Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

Укрытие в частном секторе в Белгороде

Не только в районах МКД: модульные укрытия устанавливают в частном секторе Белгорода

23 апреля 2024, 06:32
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Укрытие в частном секторе в Белгороде

В частном секторе в Белгороде продолжают устанавливать укрытия

За выходные установлено 10 модульных укрытий в районе Юго-Западный-2.1 и Юго-Западный-2.5. Всего в частном секторе уже появилось 45 укрытий, сообщает мэр Валентин Демидов.

В Белгороде продолжается установка модульных укрытий в частном секторе. Об этом рассказал мэр города Валентин Демидов.

За выходные установлены бетонные конструкции в крупных микрорайонах индивидуальной застройки. Семь модулей появилось в Юго-Западном-2.1, три модуля — в Юго-Западном-2.5.

Уже размещено 45 модульных укрытий в частном секторе Белгорода. 11 из них находятся в Юго-Западном, по пять — в Юго-Западном-2.2 и Восточном, семь — в северной части города, четыре — в Новом микрорайоне. Работа по установке укрытий продолжается.

Совсем недавно в мэрии Белгорода прокомментировали раскраску укрытий в зоопарке. Как выяснилось, нанесение рисунков с горадминистрацией не согласовывали. Про этом рекомендованные яркие надписи о назначении модулей всё же остались.

Укрытие в частном секторе в БелгородеУкрытие в частном секторе в Белгороде
Укрытие в частном секторе в БелгородеУкрытие в частном секторе в Белгороде
Укрытие в частном секторе в БелгородеУкрытие в частном секторе в Белгороде
Укрытие в частном секторе в БелгородеУкрытие в частном секторе в Белгороде
Укрытие в частном секторе в Белгороде
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
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