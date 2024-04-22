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Ребёнок

В каких случаях белгородцы могут получить пособие по уходу за ребёнком до 1,5 года?

22 апреля 2024, 10:10
Фото: Изображение Midjourney
Ребёнок

Более 7000 белгородцев получили пособие по уходу за ребёнком до полутора лет

В 2024 году пособие по уходу за ребёнком до полутора лет назначили 7977 работающим родителям в Белгородской области. Подробности сообщили в региональном отделении Соцфонда.

С 2024 года родители могут получать пособие по уходу за ребёнком до полутора лет даже при досрочном выходе из отпуска на работу, а также при неполном трудовом дне, при работе на дому или удалённо. Всего с начала года в Белгородской области данный вид пособия назначили 7977 работающим родителям.

Для получения пособия необходимо подать заявление о предоставлении отпуска по уходу за ребёнком работодателю. После получения информации от страхователя первоначальная выплата поступит в течение 10 рабочих дней.

Последующие выплаты будут начислять до восьмого числа, следующего за месяцем, за который выплачиваются деньги. Размер пособия — 40% от среднего заработка застрахованного лица за два календарных года, которые предшествуют году наступления отпуска по уходу за ребёнком, но не менее минимального размера пособия.

Сейчас в Белгородской области размер минимального пособия по уходу за ребёнком составляет 9227 рублей.

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#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#Заявление#Родители#Новости Белгорода#Отпуск#Белгород#Соцфонд#Удаленная работа
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