В каких случаях белгородцы могут получить пособие по уходу за ребёнком до 1,5 года?

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
С 2024 года родители могут получать пособие по уходу за ребёнком до полутора лет даже при досрочном выходе из отпуска на работу, а также при неполном трудовом дне, при работе на дому или удалённо. Всего с начала года в Белгородской области данный вид пособия назначили 7977 работающим родителям.
Для получения пособия необходимо подать заявление о предоставлении отпуска по уходу за ребёнком работодателю. После получения информации от страхователя первоначальная выплата поступит в течение 10 рабочих дней.
Последующие выплаты будут начислять до восьмого числа, следующего за месяцем, за который выплачиваются деньги. Размер пособия — 40% от среднего заработка застрахованного лица за два календарных года, которые предшествуют году наступления отпуска по уходу за ребёнком, но не менее минимального размера пособия.
Сейчас в Белгородской области размер минимального пособия по уходу за ребёнком составляет 9227 рублей.