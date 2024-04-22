В каких случаях белгородцы могут получить пособие по уходу за ребёнком до 1,5 года?

С 2024 года родители могут получать пособие по уходу за ребёнком до полутора лет даже при досрочном выходе из отпуска на работу, а также при неполном трудовом дне, при работе на дому или удалённо. Всего с начала года в Белгородской области данный вид пособия назначили 7977 работающим родителям.