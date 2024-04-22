«Соответствует закону». В БГИИК прокомментировали слухи об урезанных майских выходных

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
В Сети распространилась информация о том, что в БГИИК выходными днями для всех сотрудников на «шестидневке» объявили 1 и 9 мая. Для тех же, у кого рабочая неделя пятидневная, выходные запланированы на 29–30 апреля, 1 мая и 9–10 мая.
«Позвольте узнать, БГИИК находится не в России?» — написал Telegram-каналу «Белгород № 1» анонимный сотрудник института.
Бел.Ру позвонило первому проректору. Представляться на том конце провода отказались, потребовав официальный запрос, но ситуацию прокомментировали следующим образом:
«Принятые решения соответствуют законодательству Российской Федерации. У нас есть педагоги, а есть администраторы. Администраторы работают по пятидневной рабочей неделе, педагоги — по шестидневной. Если вы откроете производственный календарь, то наш приказ составлен в соответствии с его требованиями. И ничего не нарушает. Возможно, возникло какое-то недопонимание у кого-то конкретного. Не более того».
Напомним, что выходными в этом году объявили 28, 29, 30 апреля и 1 мая, а также дни с 9 по 12 мая. При этом суббота, 27 апреля, становится у сотрудников на «пятидневке» рабочим днём — согласно постановлению правительства РФ.