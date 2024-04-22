«Соответствует закону». В БГИИК прокомментировали слухи об урезанных майских выходных

В Сети распространилась информация о том, что в БГИИК выходными днями для всех сотрудников на «шестидневке» объявили 1 и 9 мая. Для тех же, у кого рабочая неделя пятидневная, выходные запланированы на 29–30 апреля, 1 мая и 9–10 мая.