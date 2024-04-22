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В БГИИК отреагировали на информацию об урезании майских выходных для сотрудников

«Соответствует закону». В БГИИК прокомментировали слухи об урезанных майских выходных

22 апреля 2024, 10:31
Фото: 1MI

В БГИИК отреагировали на информацию об урезании майских выходных для сотрудников

Сегодня в Сети распространили информацию о том, что у сотрудников БГИИК якобы «отобрали» законные выходные. Бел.Ру позвонило по номеру первого проректора института: на том конце провода сообщили, что все решения «соответствуют закону».

В Сети распространилась информация о том, что в БГИИК выходными днями для всех сотрудников на «шестидневке» объявили 1 и 9 мая. Для тех же, у кого рабочая неделя пятидневная, выходные запланированы на 29–30 апреля, 1 мая и 9–10 мая.

«Позвольте узнать, БГИИК находится не в России?» — написал Telegram-каналу «Белгород № 1» анонимный сотрудник института.
Скан приказа БГИИКСкан приказа БГИИК
Скан приказа БГИИК
Фото: Telegram-канал «Белгород № 1»

Бел.Ру позвонило первому проректору. Представляться на том конце провода отказались, потребовав официальный запрос, но ситуацию прокомментировали следующим образом:

«Принятые решения соответствуют законодательству Российской Федерации. У нас есть педагоги, а есть администраторы. Администраторы работают по пятидневной рабочей неделе, педагоги — по шестидневной. Если вы откроете производственный календарь, то наш приказ составлен в соответствии с его требованиями. И ничего не нарушает. Возможно, возникло какое-то недопонимание у кого-то конкретного. Не более того».

Напомним, что выходными в этом году объявили 28, 29, 30 апреля и 1 мая, а также дни с 9 по 12 мая. При этом суббота, 27 апреля, становится у сотрудников на «пятидневке» рабочим днём — согласно постановлению правительства РФ.

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#Артем Черненко#Общество#Белгородская область#Закон#БГИИК#Новости Белгорода#Эксклюзив#Педагоги#Белгород#Майские выходные
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