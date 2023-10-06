В Сети появилась информация, что студентов БГИИК заставляют смотреть лекцию Соловьёва

Журналисты Бел.Ру заметили, что распоряжение было подписано некой О. В. Киреевой, которая якобы исполняет обязанности проректора универститета. Но в БГИИК есть только первый проректор Ольга Анатольевна Киреева. Таким образом, в распоряжении есть ошибки в отчестве и должности, но фейковый документ или нет — пока неизвестно.