В Сети появилась информация, что студентов БГИИК заставляют смотреть лекцию Соловьёва

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Первоисточник новости — Telegram-канал «Гроза», которому читатели прислали соответствующее распоряжение вуза от 6 сентября 2023 года.
Согласно этому документу, деканов четырёх факультетов обязали освободить от занятий и направить всех студентов «ВО и СПО» в сопровождении кураторов «для просмотра видеоролика встречи В. Соловьёва с молодёжью России „В. Соловьёв. О патриотизме“» по определённому графику для каждого факультета.
Журналисты Бел.Ру заметили, что распоряжение было подписано некой О. В. Киреевой, которая якобы исполняет обязанности проректора универститета. Но в БГИИК есть только первый проректор Ольга Анатольевна Киреева. Таким образом, в распоряжении есть ошибки в отчестве и должности, но фейковый документ или нет — пока неизвестно.
Мы обратились в вуз к самой Ольге Киреевой за комментарием, но она попросила сделать официальный запрос на почту. О результатах запроса Бел.Ру сообщит позже.