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БГИИК

В Сети появилась информация, что студентов БГИИК заставляют смотреть лекцию Соловьёва

6 октября 2023, 12:34
Фото: bgiik.ru
БГИИК
В Интернете распространяется новость о том, что студентов Белгородского института культуры вместо занятий отправляют смотреть лекцию Владимира Соловьёва «О патриотизме».

Первоисточник новости — Telegram-канал «Гроза», которому читатели прислали соответствующее распоряжение вуза от 6 сентября 2023 года.

Согласно этому документу, деканов четырёх факультетов обязали освободить от занятий и направить всех студентов «ВО и СПО» в сопровождении кураторов «для просмотра видеоролика встречи В. Соловьёва с молодёжью России „В. Соловьёв. О патриотизме“» по определённому графику для каждого факультета.

РаспоряжениеРаспоряжение
Распоряжение
Фото: t.me/groza_media

Журналисты Бел.Ру заметили, что распоряжение было подписано некой О. В. Киреевой, которая якобы исполняет обязанности проректора универститета. Но в БГИИК есть только первый проректор Ольга Анатольевна Киреева. Таким образом, в распоряжении есть ошибки в отчестве и должности, но фейковый документ или нет — пока неизвестно.

Мы обратились в вуз к самой Ольге Киреевой за комментарием, но она попросила сделать официальный запрос на почту. О результатах запроса Бел.Ру сообщит позже.

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#БГИИК#Новости Белгорода#Эксклюзив#Лекция#Белгород#Екатерина Никулина#Владимир Соловьёв#Ольга Киреева
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