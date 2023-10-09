«Включено в учебный план»: В БГИИК ответили на претензии по лекции Соловьёва

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Ранее в Telegram-каналах начали распространять информацию о том, что студентов четырёх факультетов БГИИК вместо занятий принудительно отправляют смотреть лекцию Владимира Соловьёва «О патриотизме». Тогда у журналистов Бел.Ру возникли подозрения, что распоряжение может быть фейковым, поэтому мы обратились с запросом к первому проректору Ольге Киреевой.
Однако, как оказалось, такие собрания студентов включены в «план гражданско-патриотического воспитания студенческой молодёжи института», а руководитель по воспитательной и социальной работе, подписавшая распоряжение, ошиблась только в том, что «студентов не нужно было освобождать от занятий, которых, по сути, не было, а направить во время кураторского часа в актовый зал». В свою очередь кураторские часы включены в учебный план.
Также в университете нам ответили, что это была лекция профессора, доктора философских наук, лектора Всероссийского общества «Знание» М. А. Игнатова, в ходе которой показали только фрагмент встречи Владимира Соловьева с молодёжью под эгидой Всероссийского общества «Знание».