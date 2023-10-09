«Включено в учебный план»: В БГИИК ответили на претензии по лекции Соловьёва

Однако, как оказалось, такие собрания студентов включены в «план гражданско-патриотического воспитания студенческой молодёжи института», а руководитель по воспитательной и социальной работе, подписавшая распоряжение, ошиблась только в том, что «студентов не нужно было освобождать от занятий, которых, по сути, не было, а направить во время кураторского часа в актовый зал». В свою очередь кураторские часы включены в учебный план.