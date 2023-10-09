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БГИИК

«Включено в учебный план»: В БГИИК ответили на претензии по лекции Соловьёва

9 октября 2023, 13:09
Фото: bgiik.ru
БГИИК

В институте культуры Белгорода прокомментировали информацию о лекциях Соловьёва

В Белгородском институте искусств и культуры действительно отправляли студентов смотреть лекцию Владимира Соловьёва, но, как пояснили в медиацентре в ответ на запрос от Бел.Ру, это было не вместо занятий, а «во время кураторского часа».

Ранее в Telegram-каналах начали распространять информацию о том, что студентов четырёх факультетов БГИИК вместо занятий принудительно отправляют смотреть лекцию Владимира Соловьёва «О патриотизме». Тогда у журналистов Бел.Ру возникли подозрения, что распоряжение может быть фейковым, поэтому мы обратились с запросом к первому проректору Ольге Киреевой.

Однако, как оказалось, такие собрания студентов включены в «план гражданско-патриотического воспитания студенческой молодёжи института», а руководитель по воспитательной и социальной работе, подписавшая распоряжение, ошиблась только в том, что «студентов не нужно было освобождать от занятий, которых, по сути, не было, а направить во время кураторского часа в актовый зал». В свою очередь кураторские часы включены в учебный план.

Также в университете нам ответили, что это была лекция профессора, доктора философских наук, лектора Всероссийского общества «Знание» М. А. Игнатова, в ходе которой показали только фрагмент встречи Владимира Соловьева с молодёжью под эгидой Всероссийского общества «Знание».

Лекция М.А.ИгнатоваЛекция М.А.Игнатова
Лекция М.А.Игнатова
Фото: Медиацентр БГИИК
В Сети появилась информация, что студентов БГИИК заставляют смотреть лекцию Соловьёва
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#БГИИК#Новости Белгорода#Лекция#Белгород#Екатерина Никулина#Владимир Соловьёв#Кураторский час#Всероссийское общество «Знание»
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