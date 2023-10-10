Слушали 40 минут: студент БГИИКа рассказал о принудительном просмотре Соловьёва

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
В соцсетях распространилась информация о том, что студентов четырёх факультетов БГИИК вместо занятий принудительно отправили смотреть лекцию Владимира Соловьёва «О патриотизме». Редакция путём официального запроса связалась с руководством вуза: журналистам ответили, что учащихся направили на просмотр в актовый зал во время «кураторского часа», а подобные собрания включены в «план гражданско-патриотического воспитания студенческой молодёжи института».
На связь с Бел.Ру вышел пожелавший остаться анонимным студент БГИИКа. Он утверждает, что всё было не совсем так: в тот день учащихся просто поставили перед фактом, что они «идут смотреть Соловьёва». При этом проходило всё в якобы принудительном порядке и не во время «кураторского часа», а во время большого перерыва между парами.
У нас в «кульке» очень любят такие мероприятия, поэтому мы всегда в университете на них ходим первыми и танцуем под Газманова.
студент БГИИКа
Студент утверждает, что Соловьёва они слушали порядка 40 минут.
В институте же нам ответили, что в тот день проводили лекцию профессора, доктора философских наук, лектора Всероссийского общества «Знание» М. А. Игнатова, в ходе которой показали только фрагмент встречи Владимира Соловьева.