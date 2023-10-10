Слушали 40 минут: студент БГИИКа рассказал о принудительном просмотре Соловьёва

На связь с Бел.Ру вышел пожелавший остаться анонимным студент БГИИКа. Он утверждает, что всё было не совсем так: в тот день учащихся просто поставили перед фактом, что они «идут смотреть Соловьёва». При этом проходило всё в якобы принудительном порядке и не во время «кураторского часа», а во время большого перерыва между парами.