На реконструкцию очистных сооружений в Губкине и Старом Осколе выделят 2,2 млрд руб

Как пояснила врио министра финансов и бюджетной политики региона Наталья Шаролапова, после изменений почти 3,4 млрд рублей дополнительно направят на развитие жилищно-коммунального хозяйства. К примеру, 2,2 млрд рублей уйдёт на реконструкцию очистных сооружений Старооскольского и Губкинского округов. Из этой суммы 1,9 млрд рублей поступят в бюджет области в текущем году в соответствии с заключённым соглашением с Фондом развития территорий.