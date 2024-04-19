На реконструкцию очистных сооружений в Губкине и Старом Осколе выделят 2,2 млрд руб

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Как пояснила врио министра финансов и бюджетной политики региона Наталья Шаролапова, после изменений почти 3,4 млрд рублей дополнительно направят на развитие жилищно-коммунального хозяйства. К примеру, 2,2 млрд рублей уйдёт на реконструкцию очистных сооружений Старооскольского и Губкинского округов. Из этой суммы 1,9 млрд рублей поступят в бюджет области в текущем году в соответствии с заключённым соглашением с Фондом развития территорий.
Часть средств, 761 млн рублей, направят на благоустройство территорий, 160 млн рублей — на капитальный ремонт и утепление многоквартирных домов, а 79 млн рублей — на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения.
Ещё 566 млн рублей направят на социальную защиту населения, в том числе, на поддержку военнослужащих и их семей, жителей региона, пострадавших в результате атак ВСУ.