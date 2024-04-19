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На реконструкцию очистных сооружений в Губкине и Старом Осколе выделят 2,2 млрд руб

На реконструкцию очистных сооружений в Губкине и Старом Осколе выделят 2,2 млрд руб

19 апреля 2024, 08:43
Фото: 1MI
Депутаты белгородской облдумы внесли изменения в закон, который касается областного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. В рамках расходов почти 3,4 млрд рублей направят на развитие жилищно-коммунального хозяйства.
Сюжет
Бюджет

Как пояснила врио министра финансов и бюджетной политики региона Наталья Шаролапова, после изменений почти 3,4 млрд рублей дополнительно направят на развитие жилищно-коммунального хозяйства. К примеру, 2,2 млрд рублей уйдёт на реконструкцию очистных сооружений Старооскольского и Губкинского округов. Из этой суммы 1,9 млрд рублей поступят в бюджет области в текущем году в соответствии с заключённым соглашением с Фондом развития территорий.

Часть средств, 761 млн рублей, направят на благоустройство территорий, 160 млн рублей — на капитальный ремонт и утепление многоквартирных домов, а 79 млн рублей — на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения.

Ещё 566 млн рублей направят на социальную защиту населения, в том числе, на поддержку военнослужащих и их семей, жителей региона, пострадавших в результате атак ВСУ.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Старый Оскол#Бюджет#Многоквартирные дома#Очистные сооружения#Жилищно-коммунальное хозяйство#Социальная защита#Белгород#2025 год#Наталья Шаролапова
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