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Posted Вчера, 13:41

Published Вчера, 13:41

Modified Вчера, 13:43

Updated Вчера, 13:43

Белгород

Планы на реконструкцию парка Победы остаются в силе, но деньги на это ещё не нашли

12 февраля 2024, 13:41
Фото: 1MI
Белгород

Стоимость реконструкции парка Победы в Белгороде остаётся неизвестной

Стоимость реконструкции и её сроки в парке Победы и Архиерейской роще всё ещё остаются неизвестными. Источники и объёмы финансирования ещё не определены, но проекты по благоустройству указанных общественных мест остаются актуальными, пишет «Открытый Белгород».

В Белгороде ещё не определились с источниками финансирования реконструкции парка Победы и Архиерейской рощи. Однако проекты, разработанные ранее, остаются актуальными.

В 2022 году архитекторы представили концепции благоустройства общественных пространств в областном центре. Однако то, когда начнутся работы и сколько на них потратят, всё ещё неясно.

Редакция выяснила, что источники и объёмы финансирования так и не определены. Аналогично и с датами того, когда приступят к работе. Вместе с тем проекты, которые белгородцам представили в позапрошлом году, ещё актуальны.

Что касается благоустройства в парке Победы, то архитекторы предлагали сохранить все функциональные зоны места отдыха, но при этом использовать зонирование. В парке могут появиться мемориальная зона, игровая крепость, набережная, площадь трёх музеев, спортивный кластер, дождевые сады. Добавим, что концепцию в июне 2022 года представлял руководитель архитектурного бюро Wowhaus Олег Шапиро.

Уже в конце июня того же года белгородцам предложили высказать свои идеи по благоустройству парка Победы. Инициативы горожан рассматривал архитектурно-градостроительный совет региона.

Пока не дождались жители Белгорода и реконструкции упомянутой Архиерейской рощи. В апреле 2023 года губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что благоустраивать общественную территорию пока не будут. Конкретные даты, когда должны приступить к работам, глава региона не называл. Вопрос планировали рассмотреть при формировании бюджета на 2024 год.

Однако 2024 год уже наступил, но даты остались неизвестными.

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