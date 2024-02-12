Планы на реконструкцию парка Победы остаются в силе, но деньги на это ещё не нашли

Posted Вчера, 13:41
Published Вчера, 13:41
Modified Вчера, 13:43
Updated Вчера, 13:43
В Белгороде ещё не определились с источниками финансирования реконструкции парка Победы и Архиерейской рощи. Однако проекты, разработанные ранее, остаются актуальными.
В 2022 году архитекторы представили концепции благоустройства общественных пространств в областном центре. Однако то, когда начнутся работы и сколько на них потратят, всё ещё неясно.
Редакция выяснила, что источники и объёмы финансирования так и не определены. Аналогично и с датами того, когда приступят к работе. Вместе с тем проекты, которые белгородцам представили в позапрошлом году, ещё актуальны.
Что касается благоустройства в парке Победы, то архитекторы предлагали сохранить все функциональные зоны места отдыха, но при этом использовать зонирование. В парке могут появиться мемориальная зона, игровая крепость, набережная, площадь трёх музеев, спортивный кластер, дождевые сады. Добавим, что концепцию в июне 2022 года представлял руководитель архитектурного бюро Wowhaus Олег Шапиро.
Уже в конце июня того же года белгородцам предложили высказать свои идеи по благоустройству парка Победы. Инициативы горожан рассматривал архитектурно-градостроительный совет региона.
Пока не дождались жители Белгорода и реконструкции упомянутой Архиерейской рощи. В апреле 2023 года губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что благоустраивать общественную территорию пока не будут. Конкретные даты, когда должны приступить к работам, глава региона не называл. Вопрос планировали рассмотреть при формировании бюджета на 2024 год.
Однако 2024 год уже наступил, но даты остались неизвестными.