Гладков: Ищем решения для обеспечения безопасности всех жителей Белгородской области

Губернатор подчеркнул важность обеспечения безопасности всех жителей Белгородской области, находя компромиссы. Это касается не только водителей автобусов, машин скорой помощи и сотрудников соцзащиты, но и механизаторов, которые работают на полях во время посевной кампании. Кроме того, продолжается установка защитных модулей в общественных местах, которые уже показали свою эффективность.