Гладков: Ищем решения для обеспечения безопасности всех жителей Белгородской области

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Updated Сегодня, 08:46
Губернатор подчеркнул важность обеспечения безопасности всех жителей Белгородской области, находя компромиссы. Это касается не только водителей автобусов, машин скорой помощи и сотрудников соцзащиты, но и механизаторов, которые работают на полях во время посевной кампании. Кроме того, продолжается установка защитных модулей в общественных местах, которые уже показали свою эффективность.
Так, водителям общественного транспорта, включая пригородные маршруты, выдали бронежилеты и каски. Сотрудники «Единой транспортной компании» обязаны надевать эту экипировку во время действия сигнала «Ракетная опасность». Кроме того, весь персонал прошёл обучение правилам оказания первой помощи.
Бригады скорой помощи также соблюдают меры безопасности при выездах. Все 58 бригад станций скорой помощи, работающих на приграничных территориях и в городе Белгороде, полностью обеспечены средствами защиты — касками и бронежилетами. В апреле все 25 выездных машин скорой помощи оборудуют системой радиоэлектронной борьбы для защиты от атак FPV-дронов.
Более 620 сотрудников Белгородэнерго, работающих в приграничных территориях и в областном центре, также обеспечены средствами защиты и спецтранспортом. Им предоставили инженерно-технические средства обнаружения и подавления БПЛА, а также индивидуальные тактические аптечки.
Бригады газовых аварийно-диспетчерских служб АО «Газпром газораспределение Белгород», задействованные на приграничных территориях и в Белгороде, также имеют средства защиты — бронежилеты и шлемы. Для них также закупили бронированные автомобили, а персонал обучен правилам оказания первой помощи.
Аграрии, работающие в приграничье, полностью обеспечены средствами защиты — бронежилетами, касками и медицинскими аптечками. Они также проходят инструктаж с инструкторами, включая взаимодействие с силовыми структурами при обнаружении взрывоопасных предметов. Кроме того, на сельхозтехнику, работающую в приграничье, уже начали устанавливать противодронные сетки, а фермеры проходят специальные семинары по безопасности.