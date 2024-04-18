Гладков рассказал о проведении выпускных в Белгородской области

Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
В ходе прямой линии Вячеслав Гладков рассказал о том, в каком формате в Белгородской области будут проходить выпускные вечера. Он отметил, что мероприятия состоятся, но как они будут проходить, он пока не знает.
На приграничных территориях и в Белгороде в очном формате это пока физически сделать невозможно по понятным причинам. В Губкине и Старом Осколе будем принимать решения вместе с родителями, детьми и учителями.
Вячеслав Гладков
Напомним, ранее белгородцы высказались о проведении выпускных застолий.