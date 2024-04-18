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Posted Сегодня, 17:04

Published Сегодня, 17:04

Modified Сегодня, 17:06

Updated Сегодня, 17:06

Гладков рассказал о проведении выпускных в Белгородской области

Гладков рассказал о проведении выпускных в Белгородской области

18 апреля 2024, 17:04
Фото: 1MI
Торжественные мероприятия в регионе пройдут, но формат власти ещё не определили. Об этом сообщил Вячеслав Гладков в ходе прямой линии.
Сюжет
Дети

В ходе прямой линии Вячеслав Гладков рассказал о том, в каком формате в Белгородской области будут проходить выпускные вечера. Он отметил, что мероприятия состоятся, но как они будут проходить, он пока не знает.

На приграничных территориях и в Белгороде в очном формате это пока физически сделать невозможно по понятным причинам. В Губкине и Старом Осколе будем принимать решения вместе с родителями, детьми и учителями.
Вячеслав Гладков

Напомним, ранее белгородцы высказались о проведении выпускных застолий.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Старый Оскол#Учителя#Дети#Белгород#Выпускные вечера#Торжественные мероприятия
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