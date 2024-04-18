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Published Сегодня, 17:22

Modified Сегодня, 17:24

Updated Сегодня, 17:24

Гладков рассказал о судьбе кинотеатров «Победа» и «Радуга» в Белгороде

Кинотеатры «Победа» и «Радуга» в Белгороде станут муниципальными?

18 апреля 2024, 17:22
Фото: 1MI

Гладков рассказал о судьбе кинотеатров «Победа» и «Радуга» в Белгороде

В ходе прямого эфира глава региона Вячеслав Гладков рассказал, что будет с кинотеатрами «Победа» и «Радуга» в областном центре. Горожане высказались, что не хотят, чтобы они превращались в очередные ТЦ или магазины.

Как отметил белгородец Андрей, кинотеатры «Победа» и «Радуга» в Белгороде не должны превратиться в очередные ТЦ или магазины.

Глава региона с этим согласился, но добавил, что проблема в том, что люди сегодня в кинотеатр не идут.

Проблемы есть. Сказать, что торговый центр собираются открывать, такого нет. Нужно какое-то решение. Как вариант, например, если бизнес не будет этим заниматься, будет невыгодно, будем забирать в муниципальную, областную собственность, будем брать на содержание. Закрыть кино и потерять кинотеатр было бы совсем неправильно.
Вячеслав Гладков

Напомним, о закрытии кинотеатров белгородцы узнали 11 апреля. На зданиях повесили таблички, на которых сообщалось о полной ликвидации предприятия. Свою позицию озвучил владелец и директор ООО «Центр кино „Победа“» Сергей Пирожков.

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