Кинотеатры «Победа» и «Радуга» в Белгороде станут муниципальными?

Posted Сегодня, 17:22
Published Сегодня, 17:22
Modified Сегодня, 17:24
Updated Сегодня, 17:24
Как отметил белгородец Андрей, кинотеатры «Победа» и «Радуга» в Белгороде не должны превратиться в очередные ТЦ или магазины.
Глава региона с этим согласился, но добавил, что проблема в том, что люди сегодня в кинотеатр не идут.
Проблемы есть. Сказать, что торговый центр собираются открывать, такого нет. Нужно какое-то решение. Как вариант, например, если бизнес не будет этим заниматься, будет невыгодно, будем забирать в муниципальную, областную собственность, будем брать на содержание. Закрыть кино и потерять кинотеатр было бы совсем неправильно.
Вячеслав Гладков