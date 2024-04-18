Кинотеатры «Победа» и «Радуга» в Белгороде станут муниципальными?

Гладков рассказал о судьбе кинотеатров «Победа» и «Радуга» в Белгороде

В ходе прямого эфира глава региона Вячеслав Гладков рассказал, что будет с кинотеатрами «Победа» и «Радуга» в областном центре. Горожане высказались, что не хотят, чтобы они превращались в очередные ТЦ или магазины.