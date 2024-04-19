Белгородцы стали меньше пить на улице?

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
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В 2024 году уменьшилось количество составленных протоколов по статье КоАП РФ 20.20 ч.1 «Распитие алкогольной продукции в общественных местах», узнали журналисты Бел.Ру у УМВД по Белгородской области.
За 2024 год составили 3060 протоколов по статье 20.20 КоАП РФ на 15 апреля, за аналогичный период 2023 года «административок» составили 3927.
За март 2024 года за распитие сотрудники правопорядка выписали 960 административных протоколов, а за март 2023 — 1231.
Несмотря на такую тенденцию, за первые две недели апреля количество пойманных за распитием белгородцев почти сравнялось с прошлым годом — 558 в этом году и 601 — в прошлом.