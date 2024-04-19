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Из-за обстрелов белгородцы стали реже пить в общественных местах

Белгородцы стали меньше пить на улице?

19 апреля 2024, 05:01
Фото: 1MI

Из-за обстрелов белгородцы стали реже пить в общественных местах

Журналисты Бел.Ру узнали у УМВД сколько горожан было поймано с баночкой горячительных напитков по сравнению с прошлым годом.

В 2024 году уменьшилось количество составленных протоколов по статье КоАП РФ 20.20 ч.1 «Распитие алкогольной продукции в общественных местах», узнали журналисты Бел.Ру у УМВД по Белгородской области.

За 2024 год составили 3060 протоколов по статье 20.20 КоАП РФ на 15 апреля, за аналогичный период 2023 года «административок» составили 3927.

За март 2024 года за распитие сотрудники правопорядка выписали 960 административных протоколов, а за март 2023 — 1231.

Несмотря на такую тенденцию, за первые две недели апреля количество пойманных за распитием белгородцев почти сравнялось с прошлым годом — 558 в этом году и 601 — в прошлом.

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#Алёна Мальцева#Общество#Алкоголь#УМВД#Административное правонарушение#Эксклюзив#Белгород#Тенденция
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